¡Ú¤É¤ó¤Ê¹á¤ê?¡ÛÀ¤³¦½é¡ÖÄ«¿©¤Î¹á¤ê¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë¡×»þ·×¤òÆ³Æþ¤·¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÂçºå¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄó¶¡³«»Ï
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾¡¼¥Ä¤Ï10·î20Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÄ«¿©¤Î¹á¤ê¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤ò¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Âçºå¥·¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¸æÆ²¶Ú(ÂçºåÉÜÂçºå»Ô)¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
À¤³¦½é¤Î¹á¤êÉÕ¤ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡Ö¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥¢¥é¡¼¥à¥¯¥í¥Ã¥¯¡×
¡ûÎ¹¹Ô¼ÔÌó9³ä¤¬¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¡×¤Ë²ÝÂê
Æ±¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÌó9³ä¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¡×¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆþÌ²º¤Æñ¤äÅÓÃæ¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î88%¤¬Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä«¿©¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó4³ä(41%)¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¤ËÄ«¿©¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó2³ä(19%)¤Ï¡Ö¿²²á¤´¤·¤¿¡×¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤äÌ£¡×¤¬°ìÆü¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Âçºå¥·¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¸æÆ²¶Ú¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¡¼¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢10·î20Æü¤è¤ê¡¢Ä«¿©¤Î¹á¤ê¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Æ±¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë"Ä«¿©¤Î¹á¤ê¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë"»þ·×¡Ö¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡¦¥¢¥é¡¼¥à¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÜ³Ð¤á¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î18Æü¡Á2026Ç¯3·î29Æü¡¢½ÉÇñ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î20Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
Ä«¿©¤Î¹á¤ê¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¡û²÷Å¬À¤òÄÉµá¤·¤¿µÒ¼¼Àß·×
2025Ç¯8·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ë¡¼¥à¤Ï¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç½¼¼Â¤·¤¿ÂÚºß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡£20Ö°Ê¾å¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¼¼¤Ë¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥«¥×¥»¥ë¼°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ò´°È÷¡£Âç·¿¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¹¥¤ß¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢Ë§½æ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥ë¡¼¥à¤ÏÁ´¼¼¤¬Âçºå¸æÆ²¶Ú¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Æ¥£¥Ó¥å¡¼¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë16³¬°Ê¾å¤Î¹âÁØ³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹»º¤Ê¤É¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Þ¤¿¤ÏÇò¥ï¥¤¥ó¤ò1ÂÚºß¤Ë¤Ä¤1¿Í1ÇÕÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡û¾å¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
Í½ÌóÀ©¤Î24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤ä¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¥Ù¥Ã¥É¡¢¹Å¤µ¤¬Áª¤Ù¤ëËí¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡ÖPremium Rest¡×¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¾å¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡ûÏÂÍÎÂ¿ºÌ¤ÊÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼
¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÉÇñ¥²¥¹¥È¤ËÏÂÍÎÂ¿ºÌ¤ÊÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖPrime Morning¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤ë»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥Ñ¥ó¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¡ÖGrab & Go¡×¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
ÌµÎÁ¤ÇÄ«¿©¤òÄó¶¡
