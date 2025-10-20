人気クリエイター・ナガノさんによる「ナガノの水族館」キャラクターたちが、フィギュアキーホルダーになってカプセルトイに登場!　SNSを中心に早くも話題となっています。

こちらは、海の生き物たちのゆるっとした可愛さがたまらないカプセルトイ「ナガノの水族館 フィギュアキーホルダー」です。

「シロクマ」「タコクラゲ」「オオサンショウウオ」「ペンギン」「カワウソ」「アザラシ」といったラインナップで、ナガノワールド全開のゆるかわキャラが勢ぞろい! 高さ約40mmというかわいいサイズ感と、丸みを帯びた立体フォルムがぷにぷにしていて癒されますね。さらに、それぞれ何やらつぶやいているようで、その吹き出しが付いているのもおもしろい!

SNSでは、「これはほしい!!!」「なぬ!!!!シロクマ当てに行きたい」「え…オオサンショウウオめちゃおもろ可愛いんやが」「かわいいwwwみんな可愛いけどカワウソほしい」と話題に。中には、「『ド』ってお腹に書きたいw」「ガッチャガッチャ でもでもだってだって」と、キャラのセリフや雰囲気を楽しむコメントも見られるなど、ナガノファンならではの盛り上がりを見せています。

価格は1回500円。見つけたら、迷わず回しちゃっいましょう!!

／📢10月カプセルトイ新情報＼#ナガノキャラクターズナガノの水族館 フィギュアキーホルダーがカプセルトイで登場🐻‍❄️🪼🐧10月17日（金）より順次発売水族館の人気者たちが立体化！ひとことプレートにも注目！全6種 1回500円🦭🪸詳細はこちら🪸https://t.co/hDcbCy3LNB#カプセルトイ pic.twitter.com/0AqMXul1lq- 株式会社パレード公式 (@parade_prize) October 16, 2025