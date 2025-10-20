NHK総合で18日に放送された「MLB2025ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦・ブルワーズ×ドジャース」が高視聴率をマークしたことが20日、分かった。

18日午前9時25分の放送開始から41分間の平均世帯視聴率が12.6％（個人視聴率6.8％）、ニュースを挟み午前10時9分から105分間の世帯が16.4％（個人8.9％）、気象情報・ニュースを挟んでの午後0時15分からの30分間は世帯が19.2％（個人10.8％）だった（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。

瞬間最高は午後0時17分に記録した世帯視聴率が20.5％（個人11.5％）で、ドジャースの佐々木朗希投手が5―1の9回からリリーフ登板した場面だった。

ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）に5―1で快勝し、4連勝で2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で出場して初回先頭弾を含む3本塁打を放ち、10奪三振で6回0/3を2安打無失点に抑えて勝利投手にもなった。驚異的な投打の活躍で新たな二刀流伝説をつくり、日本選手初のリーグ優勝決定シリーズMVPに輝いた。