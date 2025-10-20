¸µÊõÄÍ¡¦²Ú²í¤ê¤ê¤«¡¢¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥Ä½êÂ°¤òÊó¹ð¡Ö°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦À±ÁÈ¡¢²ÖÁÈ¤ÇÌ¼Ìò¤Î²Ú²í¤ê¤ê¤«¤¬¡¢¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ±»öÌ³½ê¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ß¤»¤¿¸µÊõÄÍ¡¦²Ú²í¤ê¤ê¤«¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Ú²í¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄÆþÃÄ¤·¡¢À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£10Ç¯¤Ë¡ØËàÅ·Ï°¶¸»í¶Ê¡Ù¤Ç¥Ð¥¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ç½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢12Ç¯¤Ë¤Ï²ÖÁÈ¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¡£23Ç¯¤Î¡Ø¤¦¤¿¤«¤¿¤ÎÎø¡¿ENCHANTEMENT¡ÙÅìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö¤ÇÌó3400²ó¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂàÃÄ¸å¤Ï¡¢»Ê²ñ¶È¤ä¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¼ç±é¡¢¹½À®¡¢±é½Ð¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó½êÂ°¤Ë¤¢¤¿¤ê²Ú²í¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£²Ú²í¤ê¤ê¤«¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
2023Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¸å¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î»Ê²ñ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥Ä¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¿Í¡¢ºîÉÊ¤È¿Í¡¢´ë¶È¤È¿Í¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤
¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¤Î¤´±ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤òËá¤¡¢³Ø¤Ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Ú²í¤ê¤ê¤«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ß¤»¤¿¸µÊõÄÍ¡¦²Ú²í¤ê¤ê¤«¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²Ú²í¤Ï¡¢2008Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄÆþÃÄ¤·¡¢À±ÁÈ¤ËÇÛÂ°¡£10Ç¯¤Ë¡ØËàÅ·Ï°¶¸»í¶Ê¡Ù¤Ç¥Ð¥¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ç½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢12Ç¯¤Ë¤Ï²ÖÁÈ¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¡£23Ç¯¤Î¡Ø¤¦¤¿¤«¤¿¤ÎÎø¡¿ENCHANTEMENT¡ÙÅìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö¤ÇÌó3400²ó¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂàÃÄ¸å¤Ï¡¢»Ê²ñ¶È¤ä¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¼ç±é¡¢¹½À®¡¢±é½Ð¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²Ú²í¤ê¤ê¤«¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
2023Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¸å¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´ë¶È¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î»Ê²ñ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È½Ð±é¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥ë¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥Ä¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¿Í¡¢ºîÉÊ¤È¿Í¡¢´ë¶È¤È¿Í¡½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤
¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¤Î¤´±ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤òËá¤¡¢³Ø¤Ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Ú²í¤ê¤ê¤«