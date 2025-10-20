LE SSERAFIMが10月24日午後1時、1stシングル「SPAGHETTI」をリリースする。同シングルにBTSのj-hopeがフィーチャリング参加することが明らかとなった。j-hopeとしてはK-POPガールグループの楽曲にフィーチャリング参加するのは今回が初となる。

LE SSERAFIMが10月20日午前0時、HYBE LABELSオフィシャルYouTubeチャンネルとグループ公式SNSにフィーチャリングアーティストを紹介する映像“THE KICK”を公開し、誰も予想していなかったBTSのj-hopeが映像を通して姿を現した。

“THE KICK”は料理に特別な味を与える隠し味を意味するもの。その映像の中のj-hopeは、速いビートとまばゆい照明に合わせてフォトジェニックなポーズを取るなど、ワールドクラスのアーティストらしい存在感を放った。映像の最後には、j-hopeがLE SSERAFIMと一緒に「EAT IT UP」と歌唱する音源の一部が公開された。

2組によるアーティスト同士の音楽を通じた繋がりは、HUH YUNJINが、昨年3月リリースのj-hopeのスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』収録曲「i don’t know (with HUH YUNJIN of LE SSERAFIM)」の歌唱に参加したことから始まった。そして今回は、j-hopeがLE SSERAFIMのカムバックに力を添え、先輩と後輩の信頼関係を見せたかたちとなる。

LE SSERAFIMの1stシングル「SPAGHETTI」には、絡まるスパゲッティのように抜け出せない魅力が盛り込まれた新曲2曲が収録される。そのリリースに先立ち、10月21日に「HIGHLIGHT PLATTER」、10月22日にミュージックビデオのティザー映像を順次公開する予定だ。また、11月18日および19日に自身初のワールドツアー＜2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’＞のアンコール公演として、初めて東京ドームのステージに立つ。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

◾️＜2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME＞

11月18日(火) 東京ドーム

open16:00 / start18:00

11月19日(水) 東京ドーム

open15:00 / start17:00

▼チケット

指定席￥16,000(税込)

プレミアムシート￥27,000(税込) ※FEARNOT Membership限定

https://www.le-sserafim.jp/statics/EASY_CRAZY_HOT_TOKYO_DOME

