ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！

セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ

投入時期：2025年10月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放映中の子どもたちに大人気のTV番組『いないいないばあっ！』のかわいいグッズが、2025年10月もセガプライズに登場！

首を傾げた「ワンワン」のぬいぐるみと、頭にちょこんと紅葉を乗せた「ワンワン」「ぽぅぽ」「ジャンジャン」のマスコットがラインナップされます。

NHKいないいないばあっ！ ワンワンのひょこぴょこ ぬいぐるみ

投入時期：2025年10月17日より順次

サイズ：全長約10×8×15cm

種類：全3種（ぽっ、キョロキョロ、ウインク）

首を傾げたポーズが愛嬌満点でそばに置いておきたくなるぬいぐるみシリーズ“ひょこぴょこ”から、さまざまな表情の「ワンワン」が登場。

“ひょこ”っと顔をのぞかせ、いつもこちらを見守って癒やしてくれます☆

NHKいないいないばあっ！ ワンワン&ぽぅぽ&ジャンジャンのマスコット ぷくっとVer. 〜AUTUMN〜

投入時期：2025年10月24日より順次

サイズ：

【ワンワン】全長約4.7×5×11cm

【ぽぅぽ】全長約6.5×3.5×6.5cm

【ジャンジャン】全長約4.7×4.7×11cm

種類：全3種（ワンワン、ぽぅぽ、ジャンジャン）

ぷくっとした表情が愛らしいマスコットもラインナップ。

頭に紅葉を乗せた、秋らしい「ワンワン」「ぽぅぽ」「ジャンジャン」が展開されます。

「ワンワン」たちのかわいらしさ溢れる、ぬいぐるみとマスコット！

2025年10月、全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズの紹介でした。

