秋らしいワンワンとぽぅぽのマスコット！セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年10月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『NHKいないいないばあっ！』グッズを紹介します！
セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ
投入時期：2025年10月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
NHK Eテレで放映中の子どもたちに大人気のTV番組『いないいないばあっ！』のかわいいグッズが、2025年10月もセガプライズに登場！
首を傾げた「ワンワン」のぬいぐるみと、頭にちょこんと紅葉を乗せた「ワンワン」「ぽぅぽ」「ジャンジャン」のマスコットがラインナップされます。
NHKいないいないばあっ！ ワンワンのひょこぴょこ ぬいぐるみ
投入時期：2025年10月17日より順次
サイズ：全長約10×8×15cm
種類：全3種（ぽっ、キョロキョロ、ウインク）
首を傾げたポーズが愛嬌満点でそばに置いておきたくなるぬいぐるみシリーズ“ひょこぴょこ”から、さまざまな表情の「ワンワン」が登場。
“ひょこ”っと顔をのぞかせ、いつもこちらを見守って癒やしてくれます☆
NHKいないいないばあっ！ ワンワン&ぽぅぽ&ジャンジャンのマスコット ぷくっとVer. 〜AUTUMN〜
投入時期：2025年10月24日より順次
サイズ：
【ワンワン】全長約4.7×5×11cm
【ぽぅぽ】全長約6.5×3.5×6.5cm
【ジャンジャン】全長約4.7×4.7×11cm
種類：全3種（ワンワン、ぽぅぽ、ジャンジャン）
ぷくっとした表情が愛らしいマスコットもラインナップ。
頭に紅葉を乗せた、秋らしい「ワンワン」「ぽぅぽ」「ジャンジャン」が展開されます。
「ワンワン」たちのかわいらしさ溢れる、ぬいぐるみとマスコット！
2025年10月、全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズの紹介でした。
