WEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡ÖÀ¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥¥óÁª¼ê¸¢¡×SP¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤ Âç²ñ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÃ´Åö·èÄê¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/20¡ÛWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¡¢12·î12Æü¡¦13Æü¤ËÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµÞÉÔÆ°»º¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ WDSFÀ¤³¦¥Ö¥ì¥¤¥¥óÁª¼ê¸¢2025µ×Î±ÊÆ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£Âç²ñ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ÇÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWDSF¡ÊÀ¤³¦¥À¥ó¥¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÏ¢ÌÁ¡Ë¸øÇ§¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤êÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡È¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡É¤ÎÄºÅÀ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¦¡£
¿À»³¤Ï¡¢WEST.¤ÎÃæ¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥À¥ó¥¹¼ÂÎÏ¼Ô¡£TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²»³Ú¤ÎÆü2025¡×¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹´ë²è¡ØDREAM DANCE¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î±ü¿¼¤µ¤òÁ´¹ñ¤ØÅÁ¤¨¤ë¡È²Í¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¤½¤·¤Æ13Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¤È´ÑµÒ¤ò²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò1¤Ä¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
5ºÐ¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÃæ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯µ»¤ò¤¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¹¤Ã¤«¤êÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æµ»¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤ÇÄ©Àï¤·¡¢¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤âÄü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤·¤Ä¤Å¤±¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤éÀµ¼°¤Ë¶¥µ»¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ´»î¹ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤Îµ±¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÂç¸Â¤ËÅØ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
