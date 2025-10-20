松山英樹、富樫勇樹も見守ったゴールデンウルヴス福岡戦で達成

ハンドボール・ジークスター東京のCB東江雄斗（あがりえ・ゆうと）が17日、東京・墨田区のひがしんアリーナで行われたゴールデンウルヴス福岡戦でリーグ通算1000得点を達成した。2年目のリーグHと前身の日本リーグを合わせた通算得点数で、1000得点達成は5人目。日本ハンドボール界を引っ張ってきた32歳の司令塔が「記念ゴール」でチームを31-28の勝利に導いた。

「東江ショー」の幕開けは前半18分過ぎだった。先発司令塔の伊禮雅太（いれい・うた）に代わってコートに立つと、苦しんでいたコンディション不良を払拭するように躍動。21分には自ら持ち込み右腕で強烈なジャンプシュートを放った。8-8とする同点ゴールは、通算1000得点目のメモリアル弾。「本当は、もっとおしゃれに決めたかったんですけど」。試合後、東江は笑顔で言った。

活躍は止まらない。前後半とも18分過ぎからの出場ながら、チーム最多の7得点。相手ディフェンスをかわしての技ありゴール、数的有利な場面ではパスカットから相手の無人ゴールに決めた。得意のステップシュートも冴えて通算得点記録を1006まで更新。相手のプレスディフェンスをかいくぐり「自分が決めるつもりでいった」と、2シーズンぶりの大量得点を満足そうに振り返った。

もちろん、ゴールだけではない。司令塔としてパスでも魅せた。視野の広さとテクニックの高さ、抜群のセンスは相変わらず。ジャンプした自分の股下からパスを通すなどトリッキーなプレーを披露し、RB蔦谷大雅とのスカイプレーも決めてスタンドを酔わせた。「観客を沸かせることは大切。何かグッとくるプレーを心掛けている」と胸を張った。

「少し長くかかっちゃったかな」と笑った。沖縄・興南高から早大を経て16年に日本リーグ大同特殊鋼入り。大黒柱として活躍し、得点王にも2度輝いた。しかし、21-22年にジークスターに移籍後は得点が激減。「大同の時は、たくさんシュートを打たせてもらえたけれど、今は周りに点を取れる選手がいるので」と話した。ケガにも苦しんだ。長く身体を酷使したため両脚や右肩など満身創痍。スター軍団の中で出場時間も減っていった。

最大の挫折はパリ五輪前に訪れた。早大時代から名を連ねる日本代表では、常に攻撃の中心。21年の東京五輪後は主将も任され、23年のアジア予選では若いチームをまとめて36年ぶりの自力での五輪出場に導いた。ところが、五輪本番直前でメンバーから落選。調子を落としていたとはいえ、長く日本を引っ張ってきた司令塔で主将でもある東江のメンバー落ちは、衝撃的な「事件」だった。

「もうハンドボールはいいかなとも思った」といい、五輪後には「リーグ戦に集中します」と日本代表への思いを断ち切るように話していた。しかし、今は違う。「もう一度自力で五輪に出て、その舞台に立てるように。代表はあきらめていない」と言い切る。そのためにも、リーグ戦の1試合1試合が大切になる。

松山＆富樫に刺激「競技は違うけれど、頑張れる」

この日、スタンドの一角には「東江雄斗」のタオルを掲げるゴルフの松山英樹、バスケットボールの富樫勇樹の姿もあった。プライベートで食事をするなど親交のある2人に「松山さんは世界を舞台に戦っている。同い年の富樫は今も日本代表の中心。競技は違うけれど刺激になるし、頑張れる」と感謝。2人の活躍があるから、再び日本代表の中心として世界と戦うことを目指すことができる。

もう1つ、刺激を受けるのは頼もしい次世代の活躍だ。先発で司令塔を務める伊禮は同じ沖縄・浦添市出身で中学、高校の後輩。この日の試合終了直後、真っ先に体当たりで祝福したのも伊禮だった。「今は雅太がゲームを作ってくれて、スパイスとして僕がいる感じ。小さいころから知っているし、成長はうれしい」と話した。

伊禮は「雄斗さんは子どもころからの憧れで、尊敬する偉大な人。少しでも近づけるように頑張りたい」と話すが、東江は「慕ってくれるのはうれしいけれど、切磋琢磨するライバルでもある」。同じCBのポジションを争う8歳下の日本代表選手を意識して言った。

もちろん、1000得点は区切りでゴールではない。「他のチームでも1000点を達成している選手がいるし、負けないように頑張りたい」。リーグでの目標は大同時代も経験のない優勝。「今日は一瞬、俺が決めてやるというゾーンに入ったけれど、大事なのはチームの勝利。そのために全力でプレーしたい」と決意を口にした。

「外から試合を見て、自分が入った時に攻撃を修正できるのが雄斗のすごさ」と水野裕紀コーチが言えば、佐藤智仁監督も「やってほしいことをやってくれる。それもおつりがくるほど」と絶賛する。悲願の初優勝に向けて欠かせないハイレベルな技術と頭脳。「東京にチームができて、ハンドボール界も盛り上がってきた。何としても優勝して、さらに盛り上げたい」。東江は決意を込めて言いきった。（荻島弘一）

■通算1000得点 日本リーグを刷新してスタートしたリーグHだが、なぜか記録は日本リーグから持ち越し。日本リーグ時代の1000得点達成者は1079点で現在3位の岩本真典（レッドトルネード佐賀監督）だけだったが、試合数の増加もあって昨季から立て続けに4人が達成している。18日現在で1位は1204点のLW小塩豪紀（豊田合成ブルーファルコン名古屋）、2位は1082点のLB吉野樹（ブレイヴキングス刈谷）、4位は1007点のRB東長浜秀希（ジークスター東京）。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。