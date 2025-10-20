俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第４０話が１９日に放送され、世帯平均視聴率８・８％を記録したことが２０日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の９・０％から０・２ポイント減。個人視聴率は５・０％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第４０話は「尽きせぬは欲の泉」。身上半減の刑を受けた蔦重（流星）は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演／古川雄大）を訪ねる。妻の菊（望海風斗）から、滝沢瑣吉（津田健次郎）の面倒をみてほしいと託される。蔦重は手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！）と喧嘩（けんか）になり…。蔦重は歌麿（染谷将太）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かう…と展開。

今回はくっきー！に加えて、お笑いコンビ「Ｕ字工事」の福田薫が栃木の豪商・喜兵衛（きへえ）役、「どぶろっく」江口直人が生臭坊主役、コウメ太夫が難波屋の主人役で出演。続々と出演する芸人たちにネットは「Ｕ字工事揃（そろ）った」「福田さん、品のいい豪商風」「生臭坊主役がそのまますぎ」「油断していて全く気付きませんでした」「いつもと違う」「芸人だらけに」「コウメ太夫さん…わからんかった」「Ｕ字工事コンビで」と沸いていた。