大人が着映える“トレンドカラー”！【GU】1点投入で即こなれる！「赤色アイテム」

今シーズン、注目を集めているのは情熱的なレッド。ランウェイでも華やかな存在感を放ち、シーズンのキーカラーとしても話題です。そこで今回は【GU（ジーユー）】から、大人世代におすすめの赤色アイテムをピックアップ。ベーシックになりがちな秋コーデを、一点投入でぱっと明るくアップデートしてくれそう。ショップスタッフさんの着こなしもあわせてチェックしてみて。

洗練された華やかさを添える赤ニット

【GU】「ケーブルクルーネックニットプルオーバー」\2,990（税込）

温かみのある赤が印象的なベーシックニットプルオーバー。複数のケーブル柄を組み合わせた編地が立体感を生み、シンプルな装いにさりげない華やかさを添えます。ドロップショルダーのゆるやかなラインが抜け感をプラス。着膨れしにくくすっきり見えるサイズ感で、一枚でもレイヤードでもバランスよく決まりそうです。

ワンツーコーデを赤で旬のムードに更新

スタッフ・Manamiさんは、パンツをあわせたシンプルなワンツーコーデを紹介。トップスのコンパクトな丈感とボトムスのバレルシルエットが好相性で、こなれ感のある大人っぽさを引き立てます。さらに、パンツのブラウンが赤のトーンにやわらかく溶け込み、ワークディテールながらも女性らしいムードをキープ。足元やバッグをシックにまとめれば、全体が程よく引き締まり、赤が主役として際立つスタイルに。

コーデュロイ × 赤で上品なアクセントに

【GU】「コーデュロイスコート」\2,290（税込）

コーデュロイ素材のスコートは、深みのある赤が上品な一枚。ミニ丈のプリーツデザインで、シックな着こなしから快活なスポーティースタイルまで幅広く着まわせます。ベルトループ付きでウエストマークもでき、メリハリのあるスタイリングが楽しめるのも魅力。内側にインナーショーツが付いている安心感も嬉しいアイテムです。

赤のワンポイントでカジュアルを格上げ

スタッフ・Asukaさんは、スウェットプルオーバーとデニムシャツを合わせたカジュアルスタイルに。ベーシックなアイテムの中で、赤スコートが旬のアクセントとなり、オシャレ感度の高い装いに仕上がっています。足元はソックスとレースアップブーツでまとめ、クラシカルなエッセンスをプラス。シックに仕上げたいときは、ストッキングとロングブーツの組み合わせもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Kae.S