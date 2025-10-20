ほっこりカラーのプーさんデザイン！ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『くまのプーさん』の作品をイメージしたほっこりカラーがかわいい、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：2,290円（税込）
サイズ：約36×37×12（マチ）cm
持ち手の長さ：約55cm
素材：綿100％
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「くまのプーさん」デザインのトートバッグ。
A4サイズの書類＆小物がラクに入る便利なサイズで、サブバッグとしてもおすすめです！
しっかりとした肉厚の綿素材が使用されているのもポイント。
デザインは「プーさんと仲間たち」と「HONEY」の2種類で、どちらも作品をイメージしたほっこりカラーになっています。
プーさんと仲間たち
黄色を基調とした「プーさんと仲間たち」デザインのトートバッグ。
中央には、ひょっこりと顔を覗かせている「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」、「カンガ」、「ルー」、「ラビット」のキュートな姿が☆
「くまのプーさん」たちの優しい表情に癒されます。
HONEY
くすみがかった緑色を基調とした「HONEY」のトートバッグ。
「くまのプーさん」の頭の上には逆さまのハニーポット、そしてはちみつで表現された“HONEY”のロゴがデザインされています。
大きなアートでインパクトもたっぷり◎
それぞれ後ろは無地のシンプルなデザインになっています。
＜オープン時＞
底にはマチがあり、収納力もバッチリ！
肩掛けもしやすい長めの持ち手なのも魅力的。
『くまのプーさん』の作品をイメージしたほっこりカラーが可愛い、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
