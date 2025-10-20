ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、『くまのプーさん』の作品をイメージしたほっこりカラーがかわいい、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「トートバッグ」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：2,290円（税込）

サイズ：約36×37×12（マチ）cm

持ち手の長さ：約55cm

素材：綿100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのトートバッグ。

A4サイズの書類＆小物がラクに入る便利なサイズで、サブバッグとしてもおすすめです！

しっかりとした肉厚の綿素材が使用されているのもポイント。

デザインは「プーさんと仲間たち」と「HONEY」の2種類で、どちらも作品をイメージしたほっこりカラーになっています。

プーさんと仲間たち

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

黄色を基調とした「プーさんと仲間たち」デザインのトートバッグ。

中央には、ひょっこりと顔を覗かせている「くまのプーさん」、「ピグレット」、「イーヨー」、「ティガー」、「カンガ」、「ルー」、「ラビット」のキュートな姿が☆

「くまのプーさん」たちの優しい表情に癒されます。

HONEY

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

くすみがかった緑色を基調とした「HONEY」のトートバッグ。

「くまのプーさん」の頭の上には逆さまのハニーポット、そしてはちみつで表現された“HONEY”のロゴがデザインされています。

大きなアートでインパクトもたっぷり◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それぞれ後ろは無地のシンプルなデザインになっています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

＜オープン時＞

底にはマチがあり、収納力もバッチリ！

肩掛けもしやすい長めの持ち手なのも魅力的。

『くまのプーさん』の作品をイメージしたほっこりカラーが可愛い、ディズニーデザイン「トートバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

