グループBTS（防弾少年団）のJ-HOPE（ジェイホープ）が、10月24日に公開されるガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）の1st Single『SPAGHETTI』に参加した。

LE SSERAFIM（キム・チェウォン、サクラ、ホ・ユンジン、カズハ、ホン・ウンチェ）は20日午前0時、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルおよびグループ公式SNSを通じて、フィーチャリングアーティストを紹介する動画『THE KICK』を公開した。この動画の中でJ-HOPEが予告なしに登場した。J-HOPEがK-POPガールズグループの楽曲にフィーチャリングとして参加するのは今回が初めてだ。

動画の中でJ-HOPEは、テンポの速いビートの音楽と華やかな照明に合わせてフォトジェニックなポーズを取り、ワールドクラスアーティストらしい存在感を見せた。動画の終盤では、LE SSERAFIMとともに歌唱した「EAT IT UP」のパートが公開された。

LE SSERAFIMの1st Single『SPAGHETTI』は、24日午後1時に発表される。これに先立ち、21日には『HIGHLIGHT PLATTER』、22日にはミュージックビデオのティーザーを順次公開する予定だ。