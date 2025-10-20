トランプ大統領、「ノーキングス」デモ隊に汚物を投下するAI動画で真っ向から対抗
ドナルド・トランプ米大統領が、反トランプデモ隊に汚物を投下する動画をソーシャルメディアに投稿した。
18日（現地時間）、トランプ大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に20秒ほどの動画を掲載した。王冠をかぶったトランプ大統領が「キングトランプ」という名前のジェット戦闘機を操縦し、「ノーキングス（No Kings）」デモ隊に大量の茶色い汚物を投下するという内容だ。自分に反対する人々を嘲笑する意味が込められているとみられる。
この動画は、X（旧ツイッター）で「＠xerias_x」というアカウント名で活動している風刺ミーム（meme・インターネットで流行するコンテンツ）クリエイターが制作し、拡散させた。元の投稿には動画に「トランプ大統領がノーキングスのデモに一時登場した」という説明が添えられているが、トランプ大統領のトゥルース・ソーシャルの投稿にはその説明はない。
この日午前から、ワシントンD．C．、ニューヨークなどの大都市はもちろん、中小都市や郊外地域でも、トランプ政権を糾弾する大規模な反政府デモが行われた。デモ主催側は「この日、米国全50州で2600件以上の『ノーキングス』デモが行われた。今回のデモ参加者は、6月に行われた最初の『ノーキングス』集会に参加した500万人を上回る見通しだ」と説明した。