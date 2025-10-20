セガ フェイブから『名探偵コナン』の新作グッズ「名探偵コナン 缶バッジ（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」が登場。

「工藤新一」や「毛利蘭」などの高校生キャラクターにクローズアップした、かわいいデザインの缶バッジが展開されます☆

セガ フェイブ「名探偵コナン 缶バッジ（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」

販売予定時期：2026年4月

価格：各1個 440円、各1BOX 3,520円(税込)

サイズ：全長約5.6cm

種類：全8種（工藤新一／毛利蘭／世良真純／黒羽快斗／中森青子／白馬探／服部平次／遠山和葉）

取扱店：アニメ・ホビー系関連ショップなどにて2025年10月23日より予約受付開始

※各販売サイトでの予約開始に時間がかかる場合があります

2025年2月に「セガ ラッキーくじオンライン」で販売された『セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょーせいと・がくせいへんー」』

好評だったかわいいイラストが、新作グッズの缶バッジになって、セガ フェイブから「名探偵コナン 缶バッジ（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」として登場します☆

缶バッジには「工藤新一」や「毛利蘭」「世良真純」をはじめ、高校生のキャラクターたちがラインナップ。

さらに「服部平次」と「遠山和葉」に加え、「黒羽快斗」「中森青子」「白馬探」も！

デフォルメタッチがかわいらしく、お気に入りキャラクターを集めたくなるグッズです☆

「セガ ラッキーくじオンライン」で好評だった、かわいいイラストデザインの新作グッズ。

セガ フェイブの「名探偵コナン 缶バッジ（みんなといっしょーせいと・がくせいへんー）」は、2025年10月23日より予約受付スタート、2026年4月販売予定です☆

