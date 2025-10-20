帝国ホテル 東京の「Holiday Afternoon Tea“LUXE”」。オーナメントモチーフなど、ホリデーシーズンを彩るアフタヌーンティー
◆帝国ホテル 東京の「Holiday Afternoon Tea“LUXE”」。オーナメントモチーフなど、ホリデーシーズンを彩るアフタヌーンティー
帝国ホテル 東京の「インペリアルラウンジ アクア」にて、クリスマスや大晦日、ニューイヤーと続くホリデーシーズンを華やかに彩るアフタヌーンティー「Holiday Afternoon Tea“LUXE”」を提供。
ホリデーシーズンらしい色合いのケーキや、オーナメントのようなコロンとした丸いフォルムがかわいいスイーツ、寒い時期にぴったりなセイボリーなどがラインナップ。
期間は、2025年11月1日（土）から2026年1月15日（木）まで。
ホリデーシーズンにぴったりないちごのスペシャルデザート
スペシャルデザートには、いちごとホワイトチョコレートを練り込んだケーキの上に、バニラアイスクリームをのせた「ホリデーストロベリーケーキ」を別皿で用意。冷たいバニラアイスクリームに、いちごとラズベリーの温かいソースをかけて提供される。溶けて混ざり合うアイスクリームとソース、ケーキの調和を楽しんで。
特別なひとときを華やかに彩るかわいらしいスイーツの数々
スタンド1段目には、スイーツ4種がラインナップ。まるでオーナメントのようなつややかでコロンとした丸いフォルムの「フリュイルージュ」や、ホワイトチョコレートで作った雪の結晶をモチーフにした装飾を添えた「モンブラン」など、見た目でも楽しめるスイーツが揃う。
このほかにも、赤い縞模様が美しく際立つ「ショコラフランボワーズ」や、数種類のフルーツとゼリーを小さなグラスに盛り付けた「季節のフルーツカクテル」など、華やかで心ときめくスイーツの数々を堪能して。
食べ応えのあるセイボリーやオリジナルスコーンにも注目
2段目には、エビやベビーホタテ、白身魚が入った、コクとうまみを感じられる「シーフードチャウダー」や、ホウレン草を練り込んだ色鮮やかなフォカッチャに、食べ応えのあるポークパストラミを挟んだ「ポークパストラミとクリームチーズのサンドイッチ」などのセイボリーがラインナップ。
しっとりとした食感と、生地のほのかな甘みが特長の帝国ホテルオリジナル「プレーンスコーン」は、クロテッドクリームやジャム、はちみつとともに、お好きなアレンジで召し上がれ。
彩り豊かなサラダやじっくり煮込んだビーフシチューも登場
そして3段目では、絶妙な塩気がアクセントになる生ハムやカラフルなトマト、パールモッツァレラを合わせた「キヌアとケールのサラダ」や、アンチョビとガーリックのポテトサラダを、ブリオッシュ生地のシガレットに詰めた「アンチョビポテトのシガレット」など、こだわりのセイボリーが楽しめる。
牛ばら肉を赤ワインやポートワイン、デミグラスソースで煮込んだ「ビーフシチュー」には、芽キャベツやニンジン、パプリカをトッピング。寒い時季にうれしい、温かく濃厚な味わいに仕上げられている。
特別な季節にふさわしい豪華なアフタヌーンティーで、心躍る贅沢なひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
憧れホテルの絶景ラウンジでセレブ気分を満喫
帝国ホテル 東京の本館最上階にある「インペリアルラウンジ アクア」。日比谷公園を眼下に臨む絶好のロケーションで、昼は季節ごとにテーマが変わるアフタヌーンティーセットを提供。オリジナルカクテル「マウント フジ」やワインなども楽しめる。歴史あるホテルならではの格式高い雰囲気や上質なホスピタリティに迎えられて、非日常を味わうひとときを。
帝国ホテル 東京の「インペリアルラウンジ アクア」にて、クリスマスや大晦日、ニューイヤーと続くホリデーシーズンを華やかに彩るアフタヌーンティー「Holiday Afternoon Tea“LUXE”」を提供。
ホリデーシーズンらしい色合いのケーキや、オーナメントのようなコロンとした丸いフォルムがかわいいスイーツ、寒い時期にぴったりなセイボリーなどがラインナップ。
ホリデーシーズンにぴったりないちごのスペシャルデザート
スペシャルデザートには、いちごとホワイトチョコレートを練り込んだケーキの上に、バニラアイスクリームをのせた「ホリデーストロベリーケーキ」を別皿で用意。冷たいバニラアイスクリームに、いちごとラズベリーの温かいソースをかけて提供される。溶けて混ざり合うアイスクリームとソース、ケーキの調和を楽しんで。
特別なひとときを華やかに彩るかわいらしいスイーツの数々
スタンド1段目には、スイーツ4種がラインナップ。まるでオーナメントのようなつややかでコロンとした丸いフォルムの「フリュイルージュ」や、ホワイトチョコレートで作った雪の結晶をモチーフにした装飾を添えた「モンブラン」など、見た目でも楽しめるスイーツが揃う。
このほかにも、赤い縞模様が美しく際立つ「ショコラフランボワーズ」や、数種類のフルーツとゼリーを小さなグラスに盛り付けた「季節のフルーツカクテル」など、華やかで心ときめくスイーツの数々を堪能して。
食べ応えのあるセイボリーやオリジナルスコーンにも注目
2段目には、エビやベビーホタテ、白身魚が入った、コクとうまみを感じられる「シーフードチャウダー」や、ホウレン草を練り込んだ色鮮やかなフォカッチャに、食べ応えのあるポークパストラミを挟んだ「ポークパストラミとクリームチーズのサンドイッチ」などのセイボリーがラインナップ。
しっとりとした食感と、生地のほのかな甘みが特長の帝国ホテルオリジナル「プレーンスコーン」は、クロテッドクリームやジャム、はちみつとともに、お好きなアレンジで召し上がれ。
彩り豊かなサラダやじっくり煮込んだビーフシチューも登場
そして3段目では、絶妙な塩気がアクセントになる生ハムやカラフルなトマト、パールモッツァレラを合わせた「キヌアとケールのサラダ」や、アンチョビとガーリックのポテトサラダを、ブリオッシュ生地のシガレットに詰めた「アンチョビポテトのシガレット」など、こだわりのセイボリーが楽しめる。
牛ばら肉を赤ワインやポートワイン、デミグラスソースで煮込んだ「ビーフシチュー」には、芽キャベツやニンジン、パプリカをトッピング。寒い時季にうれしい、温かく濃厚な味わいに仕上げられている。
特別な季節にふさわしい豪華なアフタヌーンティーで、心躍る贅沢なひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
憧れホテルの絶景ラウンジでセレブ気分を満喫
帝国ホテル 東京の本館最上階にある「インペリアルラウンジ アクア」。日比谷公園を眼下に臨む絶好のロケーションで、昼は季節ごとにテーマが変わるアフタヌーンティーセットを提供。オリジナルカクテル「マウント フジ」やワインなども楽しめる。歴史あるホテルならではの格式高い雰囲気や上質なホスピタリティに迎えられて、非日常を味わうひとときを。