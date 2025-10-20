写真左から、谷本安美、土居楓奏、河西結心

つばきファクトリーが毎回幅広い企画に挑戦している「行くぜ！つばきファクトリー」の新シーズンが10月27日(月)より放送決定した！

新シーズン1回目となる#80では、今年8月16日に新加入となった西村乙輝の企画「西村、つばき入るってよ」を放送。

今回収録を終えた、谷本安美・河西結心・土居楓奏にインタビューを行い、収録の感想や新シーズンへの意気込みなどを語ってもらった。

新シーズン1回目の企画「西村、つばき入るってよ」に挑むメンバー

――行くつばの新シーズンが始まります！新シーズンが始まると聞いた時の心境はいかがでしたか？

谷本「灼熱(8月に河口湖ステラシアターで開催されたライブ)の日に発表があって、私は発表をする立場だったので最初に知っていたんですけど、聞いたときは本当にうれしかったです。新メンバーの子たちと仲良くなれるのが『行くぜ！つばきファクトリー！』だと思っているので、もし番組がなかったら、急に仲良くなれる機会ってなかったと思うんです。だから本当にうれしいなって思いました」

河西「スタッフさんが『(前シーズンで)最後かもしれない』とおっしゃっていたので、もうできないのかなって少し思っていたんです。だから新シーズンの発表があったときは本当にうれしかったです。メンバーの中にはステージ上で涙している子もいたくらいで、それくらいメンバーにもファンの方にも愛されている番組なんだなと感じました。新メンバーが加入したつばきファクトリーで、またみんなで撮影できるのがすごく楽しみです」

土居「新シーズンが始まると聞いたときは本当にうれしかったです。この番組を通じて先輩方と話せるようになったり、仲を深められたりしていたので、またそうした時間が持てるのがうれしくて。自分のことをもっとたくさんのファンの方に知ってもらえるように、今回のシーズンでももっともっと頑張りたいです」

――新シーズン1回目(#80)の収録の感想をお願いします

谷本「乙輝ちゃんの企画で"どんな感じでバラエティをやってくれるんだろう"とワクワクしながら来たら、まさかまさかのお休みで(笑)。少し残念でしたけど、スタッフさんから『別撮りで編集が入る』と聞いたので、逆に印象に残る回になるんじゃないかなと思いました。私たちも完成版を見るのがすごく楽しみです」

河西「今回は乙輝ちゃんの企画だったんですが、乙輝ちゃんがお休みで(笑)。その分、新体制の11人で撮影するのがまた楽しみにもなりました。撮影中に乙輝ちゃんへ無茶振りとかもさせていただいたので、乙輝ちゃんのことをまだ深く知ってるわけじゃないからこそ、どんな感じで返答するのかすごく楽しみで放送早く見たいなってすごいワクワク感でいっぱいです」

土居「オーディション同期で一緒に入った乙輝ちゃんと1年越しに同じグループに入って活動できるので、とても楽しみです。『行くつば』で、もっともっと乙輝ちゃんと仲を深められたらいいと思いますし、今回の収録が完成したときに、乙輝ちゃんの反応はどんな感じなのかを楽しみにしながら放送を待ちたいなと思います！」

――今回は、収録に来られなかった西村さんですが、皆さんの知っている西村さんのエピソードを教えてください

谷本「私も乙輝ちゃんも愛犬を飼っているので、"犬友になれるんじゃないか"と思ってワンちゃんのお話をしました。とても楽しかったです」

河西「研修生発表会の時に、西村乙輝ちゃんが袖で研修生のパフォーマンスをずっと見ていて、私たちのパフォーマンスもずっと見ていてくれたんです。だから、すごく真面目な子なのかなって思う反面、笑顔が赤ちゃんみたいに見えることがあって年相応のかわいらしさもありつつ、大人っぽいところもあるから、まだまだ深掘りして知りたいなって思います。つばきファクトリーはシール交換をしているんですけど、乙輝ちゃんのシール帳がすごくきれいで、量もたくさんあるのでまた早く交換したいです。秋ツアーから本格的に参加なので、パフォーマンスを含めてもっともっと知りたいなと思います」

土居「夏のハロコンのときに、乙輝ちゃんと舞台袖で話す機会があって、すごく明るい子だなと思いました。だからつばきファクトリーに入ってくれて本当にうれしいです。河西さんが言ったように、笑顔がとにかく明るくてかわいいので、これからもっと乙輝ちゃんのことを知っていけたらいいなと思います」

――今シーズンにかける意気込みをお願いします！

谷本「これまでずっと『行くつば』に出演させていただいて、つばきファクトリーのみんなが毎回全力で楽しんでいます。今シーズンは"ひなーず"の子たちもどんどん経験を積んで、自分の個性を出していけると思うので、この番組を通して、みんなの魅力をたくさん知っていただきたいです。ぜひ見てください！」

河西「私自身もこの番組を通して"自分を出せるようになった"と感じているので、新メンバーの乙輝ちゃんにももっと素を出してもらいたいし、"ひなーず"のみんなもどんどんパワーアップしていると思います。見どころがたくさん詰まったシーズンになるので、ぜひ多くの方につばきファクトリー、そして『行くぜ！つばきファクトリー！』を見ていただきたいです」

土居「私たちつばきファクトリーも『行くつば』が本当に大好きですし、ファンの皆さんも同じ気持ちだと思います。もっと盛り上げていけるように、そして自分の素を出せるように頑張りたいです。乙輝ちゃんが加わった新体制で、これまで以上に楽しく、団結力を深めながら頑張っていきたいです！」

――ちなみに、土居さんは今どれくらい番組で素を出せてるんですか？

土居「まだ探り探りなので、自分を出すってことが分からないんですけど、今日はちょっと自分を出せたかなとは思うので、もっともっと出せるように頑張りたいなと思います！」

