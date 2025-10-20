38歳の元オランダ代表ドレンテ、脳梗塞で倒れる…同じ学校だったファンペルシー監督は「とてもショック」

かつてオランダ代表として活躍したロイストン・ドレンテ。

オランダの名門フェイエノールトでブレイクすると、20歳の若さで世界的強豪レアル・マドリーに引き抜かれた。

ただ、レアル移籍後は期待されたほどの活躍は見せられずに苦しんだ。その後は、女性4人との間に7人の子供をもうけたり、破産宣告を受けるなどピッチ外でも話題を振りまいた。

2023年に引退したドレンテは38歳になったが、現在所属するFCデ・レベレンというアマチュア系エンターテイメントチームが、「先週金曜にドレンテは脳梗塞を起こした。現在は適切な治療を受けている。チームと関係者一同、一刻も早い回復を願っている」と発表した。

このニュースはオランダ各紙が報じており、『De Telegraaf』によれば、現在フェイエノールトを率いるロビン・ファンペルシー監督は、会見でこのように話していたそう。

「これには本当にショックを受けている。僕らはトールベッケの学校に一緒に通っていた。彼と彼の家族のためにもそれほど悪くないことを願っている。待つしかない」

42歳のファンペルシー監督も、フェイエノールトでプロデビューした元オランダ代表のスター選手。

ドレンテとは同じ学校に通っていたようで、今回の知らせに強いショックを受けているようだ。