「8時間睡眠がベスト」とはよく言われる健康情報だが、本当なのか。睡眠コーチの角谷リョウさんは「大規模調査で、死亡率、糖尿病リスク、心血管疾患リスクのすべてが最も低いのは8時間ではなく、それ以上だとむしろリスクであることが判明した」という――。

■驚愕事実「8時間睡眠は実は5時間睡眠とほぼ変わらない」

「人間は8時間寝るのが理想」

誰が言い始めたのかわかりませんが、この“常識”があなたの健康を蝕んでいるかもしれません。本コラムでは、そんなヤバい話を最新の信頼できる研究成果を交えながらお届けします。

アメリカの大規模調査（100万人規模）によれば、睡眠時間と死亡率の関係は美しいU字カーブを描きます。つまり、少なすぎる睡眠はもちろん危険ですが、長すぎる睡眠も同じくらい危険。なんなら8時間以上の睡眠は、5時間睡眠とほぼ同等のリスクを叩き出すという、悪夢みたいなデータがあるのです。

日本の調査（JACC Study）でも同じ傾向が見られ、10時間睡眠の死亡リスクは男性で1.73倍、女性で1.92倍と爆上がり。短時間睡眠で「最近、寝不足でね」とボヤいているおじさんより、長時間寝ているあなたの方が実は危ないってことです。

8時間寝るのが健康的だと信じていたみなさん、ここでぜひ考えを改めてください。

私も睡眠の専門家になるまで全然知らなかったので、それが当たり前の常識だったことはしかたありません。でも、これからは「長く寝れば、眠るほど健康」なんて古い常識は、この瞬間からスッパリ忘れてください。

じゃあ、何時間寝ればいいのか？

答えはシンプル。6〜7時間です。

このゾーンは、死亡率、糖尿病リスク、心血管疾患リスク、すべてにおいて最も低いゴールデンタイム。6時間睡眠の人たちは、7時間睡眠と同等もしくはそれ以上に安定した健康状態を保っています。長く寝て、脳みそをふやけさせるより、6時間だけギュッと寝る方が、体も頭もキレがいいのです。

もっと怖いのは、「8時間睡眠絶対主義」のワナです。無理に寝ようとすることで、睡眠の質はむしろ悪化します。浅い眠りで脳は回復できず、昼間のパフォーマンスもダダ下がり。つまり、“8時間寝ようと努力する人”は、“夜の営みで頑張りすぎる人”と同じ悲劇に陥ります。頑張った割に満足感ゼロ、むしろ疲労感マシマシ。

■眠りすぎるとがんや糖尿病も引き寄せる

さらに衝撃的なのは、糖尿病やがんのリスクも睡眠時間で大きく変わること。アメリカの調査では、6〜7時間を基準に、8時間以上寝ると、糖尿病リスクは3.12倍。短時間睡眠（5時間以下）よりもリスクが高いという地獄です。

これ、どういうことか。

最新の研究結果によれば、長時間寝る人は代謝が落ち、活動量も減り、免疫機能が著しく下がります。さらに、長時間睡眠はしばしば「隠れ病(やまい)」の兆候でもあるとか。

写真＝iStock.com／Yoke Fong Moey ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yoke Fong Moey

つまり、「よく寝る私は健康です」みたいなドヤ顔は、逆に“隠れ病”アピールになっているかもしれないのです。

ここまで来ると、8時間睡眠の神話はただの都市伝説。もうそろそろ、健康情報を無邪気に信じるのをやめて、短眠ライフを視野に入れてもいいかもしれません。

結論です。長く寝れば健康になる時代は終わりました。6〜7時間が最適、8時間以上はむしろリスクです。厚生労働省も高齢者には「8時間寝るな」と通達する時代。

あなたも睡眠時間を再設計するべきです。

もう「寝る子は育つ」なんて信じないでください。育つのは脂肪と死亡リスクだけ。このような話を聞いて頭を切り替えられるかどうかで、今後のあなたの健康やパフォーマンスが変わります。

もう一度言います。

「8時間寝ないと不安」なあなたへ。大丈夫、寝不足じゃない、むしろそっちが健康なんです。

■なぜ、厚生労働省は「8時間以上寝ないよう」に警告するのか？

一般的に理想の睡眠時間を8時間と思っている方は多いと思います。しかし、実際には8時間睡眠は健康的どころか、リスクの高い睡眠の可能性が指摘され始めています。

厚生労働省は9年ぶりに「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を公表しましたが、その中で「高齢者は8時間以上寝ないように注意してください」と注意喚起をしています。

さらに成人男性は「睡眠時間は6時間以上を目安にしてください」と書かれています。これは6時間睡眠が取れていれば死亡リスクにほとんど悪影響が出ないという大規模研究の結果によるものです。

私は日本睡眠学会に入っていて、学会で最新の研究発表を聞いたり、調べることが多いのですが、最近は長く寝すぎることによるメンタルや健康への悪影響に警鐘を鳴らす研究が増えてきている気がします。

110万人を6年間追跡調査した研究結果では、「5時間睡眠」より「8時間睡眠」の方が死亡リスクが高いといった驚きの結果が出ています（さらに女性に関して言えば「8時間睡眠」より「4時間睡眠」の方が死亡リスクが低いという衝撃的な結果）。

■長く寝れば寝るほど睡眠は「浅く」なる

実は睡眠には長く寝るほど睡眠が浅くなるという特性があります。睡眠で最も疲労を回復するのは深いノンレム睡眠です。

しかし、深いノンレム睡眠は睡眠時間を増やしても増えるわけではありません。むしろ、睡眠時間が増えて日中の活動量が減ることで、深いノンレム睡眠が減ってしまうことの方が多いのです。

睡眠の不調からメンタルに支障をきたした方で、しんどいからと睡眠時間を増やし、かえって状態を悪化させてしまうケースを現場でよく見かけます。

よく日本人は睡眠時間が世界一短いから問題だと言われていますが、本来は睡眠時間ではなく「睡眠の質」の方がもっと深刻で本質的な問題なのです。

