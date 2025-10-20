韓国発BRAYEのプランピングリップ「メルティングリップスウィート」でふっくらツヤ唇に♪

韓国発のコスメブランド『BRAYE（ブレイ）』から、唇をガラスのように艶めかせる新作リップ「メルティングリップスウィート」が登場。とろけるようなテクスチャーでふっくらとした立体感を演出し、ひと塗りで透明感とツヤを叶えるプランピングリップです。2025年10月11日(土)より、全国のロフト・PLAZA・ネットストアにて先行発売スタート。今秋、心までときめくツヤリップを手に入れてみて♡

BRAYEの「メルティングリップスウィート」とは？

『BRAYE』が提案する新しいビューティージャンル“ROUGH BEAUTY”から誕生した「メルティングリップスウィート」。

とろける生ツヤとプランパー効果で、コーティングしたようなふっくらとした唇を叶えます。

保湿美容液成分を20％以上配合し、ベタつかずしっとりとした仕上がりに。密着力が高く発色も長時間持続するため、忙しい日でも美しい仕上がりが続きます。

カラーラインナップ＆特徴をチェック♡

ひと塗りで透け感、重ねて深みを楽しめる全7色展開。シーンや気分に合わせて選べる豊富なカラーが魅力です。

01 BARELY ベアリ：キラキラグリッターの透明グロス。プランピング成分(※2)がシリーズ比2倍(※3)

04 MAUVRIT モーブリット：ペールラベンダーモーブで洗練された印象に

05 LAZY NUV レイジーヌーブ：ほんのりコーラルのヌーディーカラー

06 DUSK ROSE ダスクローズ：ブリックイエローを感じる上品ローズ

07 DOLCE ドルチェ：ミルクティーのようにやわらかいベージュブラウン

08 FOG PINK フォグピンク：ニュートラルで優しいソフトピンク

09 ALLURING アルーリング：ピンクコーラル×ローズのフレッシュカラー

保湿成分にはラズベリー(※1)を配合し、乾燥しやすい唇もなめらかにケア。ひと塗りで自然な光沢と立体感をプラスします。

発売情報と価格をチェック♪

「メルティングリップスウィート」は2025年10月11日(土)より、全国のロフト・PLAZAおよびネットストアにて順次先行発売。

価格は1.6g／1,650円(税込)。

※店舗により取扱・発売時期が異なる場合があります。

(※1)ラズベリー種子油／コハク酸トコフェロール アミノプロパンジオールエステルズ（保湿成分）

(※2)メントール（香料）

(※3)シリーズ品比

締めのことば - とろけるツヤで秋の唇をアップデート♡

この秋は、『BRAYE』の「メルティングリップスウィート」で唇に新しい輝きを。とろけるツヤとプランプ効果が、ひと塗りで表情に自信を与えてくれます。

デイリーにも特別な日にも寄り添うBRAYEのリップで、いつものメイクをアップデートしてみてはいかが？