韓国発BRAYEのプランピングリップ「メルティングリップスウィート」でふっくらツヤ唇に♪
韓国発のコスメブランド『BRAYE（ブレイ）』から、唇をガラスのように艶めかせる新作リップ「メルティングリップスウィート」が登場。とろけるようなテクスチャーでふっくらとした立体感を演出し、ひと塗りで透明感とツヤを叶えるプランピングリップです。2025年10月11日(土)より、全国のロフト・PLAZA・ネットストアにて先行発売スタート。今秋、心までときめくツヤリップを手に入れてみて♡
BRAYEの「メルティングリップスウィート」とは？
『BRAYE』が提案する新しいビューティージャンル“ROUGH BEAUTY”から誕生した「メルティングリップスウィート」。
とろける生ツヤとプランパー効果で、コーティングしたようなふっくらとした唇を叶えます。
保湿美容液成分を20％以上配合し、ベタつかずしっとりとした仕上がりに。密着力が高く発色も長時間持続するため、忙しい日でも美しい仕上がりが続きます。
オルビス新作♡日中もメイクしたて美肌を叶えるプレストパウダー
カラーラインナップ＆特徴をチェック♡
ひと塗りで透け感、重ねて深みを楽しめる全7色展開。シーンや気分に合わせて選べる豊富なカラーが魅力です。
01 BARELY ベアリ：キラキラグリッターの透明グロス。プランピング成分(※2)がシリーズ比2倍(※3)
04 MAUVRIT モーブリット：ペールラベンダーモーブで洗練された印象に
05 LAZY NUV レイジーヌーブ：ほんのりコーラルのヌーディーカラー
06 DUSK ROSE ダスクローズ：ブリックイエローを感じる上品ローズ
07 DOLCE ドルチェ：ミルクティーのようにやわらかいベージュブラウン
08 FOG PINK フォグピンク：ニュートラルで優しいソフトピンク
09 ALLURING アルーリング：ピンクコーラル×ローズのフレッシュカラー
保湿成分にはラズベリー(※1)を配合し、乾燥しやすい唇もなめらかにケア。ひと塗りで自然な光沢と立体感をプラスします。
発売情報と価格をチェック♪
「メルティングリップスウィート」は2025年10月11日(土)より、全国のロフト・PLAZAおよびネットストアにて順次先行発売。
価格は1.6g／1,650円(税込)。
※店舗により取扱・発売時期が異なる場合があります。
(※1)ラズベリー種子油／コハク酸トコフェロール アミノプロパンジオールエステルズ（保湿成分）
(※2)メントール（香料）
(※3)シリーズ品比
締めのことば - とろけるツヤで秋の唇をアップデート♡
この秋は、『BRAYE』の「メルティングリップスウィート」で唇に新しい輝きを。とろけるツヤとプランプ効果が、ひと塗りで表情に自信を与えてくれます。
デイリーにも特別な日にも寄り添うBRAYEのリップで、いつものメイクをアップデートしてみてはいかが？