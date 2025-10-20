声優の森川智之が20日、インスタグラムを更新。声優で初の文化功労者に選出された野沢雅子を祝福するとともに、その謙虚さをたたえた。

森川は「『ドラゴンボール』の悟空、『銀河鉄道999』の鉄郎、『ど根性ガエル』のひろし、『ゲゲゲの鬼太郎』の鬼太郎、マコさんこと野沢雅子さんが、この度、文化功労者として選出されました」と、改めて野沢の選出を紹介。「お祝いの連絡をいれたところ、夜ゆかさんからの電話。母が森川と話したいからと電話したという」と、野沢にお祝いの連絡を入れると、折り返して野沢の娘から電話が来たとつづった。

森川は「喜びのおすそわけだ、『嬉しいねぇ、これはみんなでいただいたものなんだよ森川〜、がんばったねぇ』って、」と、野沢が自身の選出を森川を含めた全員の頑張りとして受け止めていることを紹介。「あくまでも自分の力だけではないという謙虚なマコさんにあらためて人柄のよさが伺えて、感涙する。僕はこの人に育ててもらえたことに運命を感じ感謝するしかない。業界を牽引する母の姿に、自分も大きなエネルギーをもらえた」と、野沢に改めて感謝した。

その上で「ちなみに、『森川デビュー40周年なの? もうそんなにたったんだぁすごいねぇ〜、今度お祝いしないとねぇ〜』って」と、野沢から逆にデビュー40周年を祝福されたことをつづった。「そこ、そこが、最大の魅力なのですよ母さん。その魅力にみんなひきこまれ、あとを追いかけるのです」と、野沢とのツーショットを投稿し、ずっと追いかけていくと誓った。