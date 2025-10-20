ガクミカ取材班と西南学院大学のゼミによるコラボ企画が実現しました！ 外国語学科の宮原哲教授のもとでコミュニケーション学を学ぶ4年生が「学生に読まれるコンテンツ」づくりを授業で実践。自らテーマを設定し、取材して記事を書く記者体験に挑戦しました！

このうちチームDは「一緒に暮らすヒント」をテーマに3回にわたってリポートします。

価値観が多様化し、結婚という形を選択しないカップルも珍しくない時代になってきました。独身同士で一緒に暮らす、いわゆる「同棲」について、皆さんはどんなイメージを持っていますか。

結婚前のお試し期間？ 好きな人と暮らせる夢のような時間？ それとも不安や葛藤が付きまとうもの？ 私たちのように大学生でも4年生となれば、パートナーとの未来を考える機会が増えてきました。「一緒に暮らす」という選択も現実味のある話題だと捉えています。

そこで20代を中心とした109人に対象にSNSを利用してアンケートをしてみました。その回答には、恋愛、生活、結婚にまつわる率直な思いが詰まっていました。

まず目を引いたのは「同棲」という言葉に77％がポジティブなイメージを持っていたこと。具体的には「お帰り、ただいまと言い合える毎日」「一緒に料理をするひととき」「隣で眠るような穏やかな時間」を幸せに感じるといった声が多く聞かれました。

うち9割は20代前半、うち8割を女性が占め、パートナーがいる人は42％で過去にいた人を含めると7割以上。回答からは「恋愛世代」ならではのリアルな反応が見られました。

「一人の時間がなくなりそう」「相手の嫌なところが見えそう」「家事やお金の分担が不安」といった冷静な声もありました。

理想の日々を聞くと「一緒に料理をしたい」「家事を分担したい」。一方で「依存しすぎず、互いに自由な時間も大切にしたい」という程よい距離感を望む意見も目立ちます。夢と現実のはざまで悩みながらバランスを取ろうとしている人が多いと感じました。

「同棲」、それはロマンチックな響きだけでは終わりません。洗濯物を干すこと、食費を分け合うこと、静かにスマホを触る相手の隣で黙って過ごす夜のこと…。特別なイベントではなく日々の「ふつう」を共に過ごす選択です。

同じ屋根の下で暮らすことで、生活リズムや価値観の違いに気づき、自分たちなりの解決法を見つける経験ができます。そうして現実的な生活スタイルを具体的に想像しやすくなります。

今回のアンケートでは「ふつう」への希望と不安、そして少しの覚悟が垣間見えました。

とはいえ、夢は夢、現実は現実。実際に生活を始めるまでには、多くの話し合いや準備が欠かせません。特に家を探すという現実的なステップでは、間取りや立地、費用の分担など、2人の価値観が具体的に問われてきます。そこで次回は物件探しのポイントをリポートします。

一緒に住むという選択は、ゴールではなくスタート。理想の暮らしをかなえる第一歩を一緒に考えてみませんか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。次回もお楽しみに！

（文責＝寺田）

