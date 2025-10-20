◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ―マリナーズ（2025年10月19日 トロント）

ブルージェイズは19日（日本時間20日）、本拠でのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第6戦で2回に2点を先制した。

両軍無得点で迎えた2回裏、先頭・バーショの左中間への打球を中堅手・ロドリゲスが処理ミス。単打と失策で無死二塁にすると、次打者・クレメントのゴロを今後は三塁手・スアレスが捕球ミス。2失策と相手のエラーにより無死一、二塁と好機をつくった。

ここでバーガーが右前適時打を放ち、先制。なおも無死一、三塁からカイナーファレファのボテボテのゴロも適時内野安打となり、2点目を奪った。

先発した新人・イエサベージは2点を先制した直後の3回表に1死満塁のピンチを招いたが、相手主砲・ローリーを一ゴロ併殺に打ち取り、無失点でしのいだ。

新人の奮闘に打線も応え、3回裏には先制打を放ったバーガーが右中間スタンドに今ポストシーズン2本目となる2ランを放った。

大リーグ公式サイト「MLB.com」は過去にバーガーがワシントン州出身で子供の頃はマリナーズの大ファンだったことを紹介。元々は右打ちだが、イチロー氏に憧れ、左打ちにも挑戦。10代の頃は両打ちだったという。現在は左打ちに専念している。

ブルージェイズは2勝3敗で第6戦を迎えており、負ければシリーズ敗退が決定。勝てば3勝3敗で第7戦に望みをつなぐ。