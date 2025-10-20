無印良品、ネットストアで“物流障害”閲覧＆購入できない影響
無印良品を展開する良品計画は19日、公式サイトとSNSにて、「ネットストアの物流障害」により、ネットストアで閲覧や購入ができないなど一部サービスに影響が及んでいることを発表した。
【画像】無印良品、ネットストアで“物流障害”お知らせ文
発表で「ネットストアの物流障害によるサービス影響のお知らせ」とし、「2025年10月19日（日）21時〜ネットストアの物流障害の影響により、現在以下のサービス・機能を停止しています」と報告。「再開の予定は未定となっております」と伝えた。
「ご利用のお客様にはご不便をおかけすることになり誠に申し訳ございませんが、 何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
利用できないサービスや機能は、ネットストアでの閲覧＆購入、マイページでのチェックイン機能など。サイトでは問い合わせフォームを明記して注意を呼び掛けている。
■利用できないサービス・機能
・ネットストアの閲覧および購入
・マイページ・チェックイン機能
・月額定額サービスへのお申し込み
・一部WEBコンテンツの表示
