【クイズ】たい焼きならぬ「ごんべ焼き」ってなんのかたち? - 正解はあの深海魚、福島県の水族館で話題
福島県いわき市にある「アクアマリンふくしま」でこの秋、「ごんべ焼き」という食べ物が話題に。見た目は“たい焼き”そっくりなんですが、よ〜く見ると形がちょっと違うような……。
○アクアマリンふくしまで「めっちゃかわいいんだが」「なんだか迫力がある」と話題
アクアマリンふくしま「ごんべ焼き」
こちらが、“たい焼き”ならぬ「ごんべ焼き」(450円)です。お腹にあんがぎっしり詰まっていて、美味しそうですね。たい焼きとの一番の違いは、しっぽの形でしょうか。
というわけで、ここでクイズです!
Q.「ごんべ焼き」のモデルになった魚はどれでしょう?
【1】マグロ
【2】シーラカンス
【3】サケ
【4】クマノミ
正解は……
シーラカンス焼き「ごんべ焼き」あります。
アイスもなか「ごんべあいす」もあります。
商品名は、アフリカでのシーラカンスの呼び名「ゴンベッサ」に由来します。
遊びに来たらぜひ食べてね!
(@aquamarinestaffより引用)
正解は「シーラカンス」でした! 「ごんべ焼き」は、アフリカでのシーラカンスの呼び名「ゴンベッサ」にちなんで名付けられた、アクアマリンふくしまのオリジナル商品。しかも、館長自ら金型の原型を製作したというのだから、すごい!!
SNSで紹介されると、「シーラカンス!!めっちゃかわいいんだが」「シーラカンス焼きですと⋯?! ぜひ食べたい!!」「この金型があることがやばい。。。」「味はたい焼きと同じなのだろうけれど、なんだか迫力がある」といった反応が続々と寄せられています。
また、同館ではアイスもなか「ごんべあいす」も販売しているのですが、「ごんべあいす、コクがありながらあと味がすっきりしていてとてもおいしいです。オススメです!!」「子供が成人した今は、たまにアイスだけ買いに行きます笑」と、こちらも評判のようです。
ちなみに、ごんべ焼きの中身は「小倉あん」「クリーム」「チョコレート」の3種類が用意されています。見た目のインパクトはもちろん、甘くてほっとする“深海スイーツ”。アクアマリンふくしまを訪れた際は、ぜひ味わってみてくださいね。
シーラカンス焼き「ごんべ焼き」あります。アイスもなか「ごんべあいす」もあります。商品名は、アフリカでのシーラカンスの呼び名「ゴンベッサ」に由来します。遊びに来たらぜひ食べてね！#水族館 #シーラカンス #スイーツ pic.twitter.com/6WkXkAvgCm- 【公式】アクアマリンふくしま (@aquamarinestaff) October 8, 2025
