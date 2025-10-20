707 Prestige Edition

ディーアンドエムホールディングスは、Bowers & Wilkinsの新スピーカー「707 Prestige Edition」を対象期間中に購入し、応募すると、もれなくAudioQuestのスピーカーケーブル「Rocket 11」（3m/ペア/シングルバイワイヤ/金メッキバナナプラグ仕様/56,100円相当)をプレゼントするキャンペーンを開始した。対象購入期間は2025年9月12日～2026年1月12日。応募締切は2026年1月19日23時59分。

キャンペーン告知以前に購入した人も応募できる。なお、応募の受付は2025年10月31日よりスタート。それ以前に応募フォームにアクセスしても応募はできない。

「Rocketシリーズ」の「Rocket 11」

AudioQuestのケーブルは、Bowers & Wilkinsの英国内の開発拠点においてリファレンスケーブルの一つとして採用されている。

応募方法の詳細は、プレゼントキャンペーン応募フォームのページを参照のこと。