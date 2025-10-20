【「オタクに優しいギャルはいない!?」11巻】 10月20日 発売 価格：770円

「オタクに優しいギャルはいない!?」11巻書影

コアミックスは、「オタクに優しいギャルはいない!?」11巻を10月20日に発売する。価格は770円。発売を記念して、全国の書店でフェアを実施する。

「オタクに優しいギャルはいない!?」は、原作・のりしろちゃん氏、マンガ・魚住さかな氏による作品で、2026年のアニメ化が決定している。11巻では、オタクくんに告白されるための伊地知と天音のアプローチ作戦が炸裂する。

また、11巻の発売を記念し、全国の書店およそ450店舗でフェア企画を開催。参加書店にて、本作のコミックスを購入した人に「ブロマイド風カード」が配布される。フェアの期間は10月20日から、各書店取り扱い終了までとなる。

ブロマイド風カード

※数量限定、先着順での配布となります。

※配布方法は配布店舗の状況等により異なる場合がございます。

※特典の配布状況については、ご希望の対象書店にてお問合せ下さい。

【「オタクに優しいギャルはいない!?」11巻 あらすじ】

「オタクくんと付き合いたい」自分たちの気持ちを知ったふたりは、オタクくんに告白されるためにアプローチ作戦を決行する。弟の誕生日会を理由に伊地知は自宅にオタクくんを誘うのだが……。ギャルふたりが考える”男の子に告白されるための”アプローチ方法とは！？