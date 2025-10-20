世界的に知られる片づけコンサルタントの“こんまり”こと近藤麻理恵さんがイギリス・ロンドンで講演し、子育て中の人たちに向けて、完璧を追求しすぎない暮らし方の秘訣を語りました。

「ときめき」を基準に片づけをする“こんまりメソッド”を提唱した近藤麻理恵さんは著書が大ベストセラーになるなど、世界的に知られる「片付けのカリスマ」です。

18日に行われた講演のテーマは「子どもを産んだ後の家庭や人生」。近藤さんは第3子が生まれてから、常に整理整頓しなければという考え方を変え、完璧を追求しすぎないことの大切さを語りました。

近藤麻理恵さん

「家族と一緒に（洗濯物を）畳むことを強くお勧めします。とても楽しくて実用的です。洗濯物を畳むことがどれほどワクワクするか、皆さんもご存知でしょう」

また、こんまりメソッドを学んだ認定コンサルタントが世界におよそ1900人いて、イギリスでも養成講座が開かれたということです。

参加者

「みんなたくさんの物に囲まれて忙し過ぎるので、ペースを落としてシンプルな生活を送りたいのだと思います」

近藤麻理恵さん

「『自分にとってときめく生き方は何なんだろう』ということを、いつでも考えることの大切さは変わらずお伝えできればなと思います」