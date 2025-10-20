【拡大画像へ】

KADOKAWAは開催中のセール「ニコニコカドカワ祭り2025」において、10月20日より新たなキャンペーンを開始する。

「ニコニコカドカワ祭り」は2014年10月にKADOKAWAとドワンゴの経営統合を記念してスタートした、毎年恒例の大型企画。キャンペーン後半となる10月20日より11月23日まで、全国の書店にて、「行って当てよう！買って当てよう！アプリでくじ引き＆プレゼントキャンペーン」が開催される。

本キャンペーンでは、対象書店でKADOKAWAアプリを使ってくじ引きをすると、合計25,250名に総額350万円以上の図書カードネットギフトが当たる。また、プレゼントキャンペーンでは、書籍を購入してためたポイントで応募すると、抽選で合計1,500名以上にホテル宿泊券やハーゲンダッツ引換券などの景品をはじめ、KADOKAWA作品のサイン本やサイン色紙などのオリジナル賞品が当たる。

さらに、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」では、図書カードネットギフトなどが当たる連動キャンペーンを開催。対象作品を購入したユーザーの中から抽選で景品がもらえる。

□「ニコニコカドカワ祭り2025」特設ページ

「行って当てよう！買って当てよう！ アプリでくじ引き＆プレゼントキャンペーン」

実施期間：10月20日～11月23日

全国の書店にてKADOKAWAアプリでくじを引くと、抽選で25,250名に図書カードネットギフトをプレゼント。1書店につき1日1回くじが引ける。また、期間中に、KADOKAWA発行・発売の書籍・雑誌を購入したレシートと本のバーコードを購入後1週間以内に投稿すると、ポイントがたまり、各賞品に応募することができる。

「BOOK☆WALKER」ニコカド連動キャンペーン

実施期間：10月20日～11月23日

「BOOK☆WALKER」でKADOKAWA作品を税込み220円以上購入したユーザーの中から抽選で、ニコニコカドカワ祭り公式サイトに掲載されているKADOKAWA人気著者による“推し本”全44冊セットや図書カードネットギフトが当たる。