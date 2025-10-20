扶桑電通がＳ高カイ気配、オフィス部門好調で２５年９月期業績は計画上振れで着地 扶桑電通がＳ高カイ気配、オフィス部門好調で２５年９月期業績は計画上振れで着地

扶桑電通<7505.T>がストップ高の１７５８円でカイ気配となっている。前週末１７日の取引終了後、集計中の２５年９月期単独業績について、売上高が従来予想の５２０億円から５４６億８４００万円（前の期比１６．９％増）へ、営業利益が２６億円から３４億２８００万円（同８３．８％増）へ、純利益が１８億５０００万円から２５億１７００万円（同７６．３％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表。これを好感した買いが集中している。



民需向けのパソコンやソフトウェア販売を手掛けるオフィス部門の売上高が従来予想を大きく上回り、それに伴い粗利益率が改善したことが売上高・利益を押し上げた。なお、業績上振れに伴い、期末配当予想を１１３円から１５９円へ引き上げ年間配当予想を１７４円とした。



出所：MINKABU PRESS