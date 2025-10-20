¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¶³¦ÀþŽ¢¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼Ž£¤È¤Ï²¿¤«¡©
¼«¸Ê¤ÈÂ¾¼Ô¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡Ê¶³¦Àþ¡Ë¡×¤ò·òÁ´¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§ilixe48¡¿PIXTA¡Ë
¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤Ä¤¤Éô²¼¤Ë¤â¶¯À©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Æ±Î½¤¬¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¿´¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿¿´Íý¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡×¤À¡£¡Ø¿´¤òÉÂ¤àÎÏ¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾åÃ«¼ÂÎé»á¤¬¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶³¦Àþ
À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¡Ê¶³¦Àþ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¡Ê¼Ò²ñ¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¶³¦¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¶³¦¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ò¼é¤ê¡¢Â¾¼Ô¤ÎÎÎ°è¤òÂº½Å¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï´Ä¶¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·òÁ´¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï¡¢¾õ¶·¤äÉ¬Í×À¤Ë±þ¤¸¤Æ¶¯¼å¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Â¾¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¿Í¤ä´Ä¶¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤¬·òÁ´¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿¡¢¶³¦¤ò±Û¤¨¤ÆÁê¼ê¤ÎÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤âÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÉÔ·òÁ´¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï¼å¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¶¯¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¼Ò²ñ¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î²á¾êÅ¬±þ¤Î¸½¤ï¤ì¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤È¤Î¶³¦¤¬·òÁ´¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÄÉ¿ï¡¢·Þ¹ç¡¢Æ±²½¤Ê¤É¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´è¾æ¤¹¤®¤ë¶³¦Àþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´Ä¶¤È¤Û¤É¤è¤¯½ÀÆð¤Ê´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¤Ä¤ÄÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Ø¤Î²á¾êÅ¬±þ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¶³¦¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë¶³¦¤Î¤Ê¤¤¡ÖÌµ¶³¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ÈÂ¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁê¼ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢µÕ¤Ë¡¢¢Áê¼ê¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÈÉô²¼¤Ï°Û¤Ê¤ë¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢²¿¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬»Å»ö¤ËÃí¤°¤Î¤ÈÆ±¤¸¾ðÇ®¡¦Ç®ÎÌ¡¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤òÉô²¼¤Ë¤âµá¤á¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡Ö¤³¤¦¤¹¤Ù¤¤À¤è¤Í¡×¤È¹Í¤¨¤äµ¤»ý¤Á¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤È°ã¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¥¬¥Þ¥ó¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢´¶¾ð¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ï¤¤¤¤ÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤Î´¶¾ð¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¢¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿¦¾ì¤ÇÃ¯¤«¤¬¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤½¤ì¤È°ìÂÎ²½¤·¡¢°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤È¤¤¤¦¶á¤µ¤¬À¸¤à¡ÖÌµ¶³¦¡×
Ìµ¶³¦¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò¼«Ê¬¤Î½êÍÊª¡¦±äÄ¹Êª¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìµ¶³¦¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢½¢³è¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁá¤¯½¢³è¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤ò»Ò¤É¤â¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Î¿´ÇÛÀ¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬¤¤¤Ä¤â¡ÖÉÔ°Â¤À¡¢ÉÔ°Â¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ï¤±¤â¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ê¤éÅöÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Æ¤È¤Ï°ã¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Î´¶¾ð¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¶³¦¤ò·òÁ´¤Ë°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¤¤È´è¾æ¤¹¤®¤ë¶³¦Àþ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤âÉÔ·òÁ´¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ô¤äÀ¤³¦¤Ï¡¢¿®Ç°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¿¯½±¤·¤Æ¤¯¤ëÅ¨¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¹â¤¤ÊÉ¤òºî¤ê¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤Î¤òÈò¤±¤Þ¤¹¡£¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¼Ô¤ÈÊª»ö¤ä»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¶¯¼å¤òÊÑ²½¤µ¤»¤º¤Ë¡¢¾ï¤Ë·ø¸Ç¤¹¤®¤ë¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¸ÉÎ©¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Áê¼ê¤ÎÎÎ°è¤âÂº½Å¤¹¤ë
¶³¦Àþ¤Ï¼«Ê¬¤ÈÂ¾¼Ô¤Î´Ö¤Ë2ËÜÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤ÎÎ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿´Ø¤ï¤ê¤È¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò±Û¤¨¤ÆÁê¼ê¤ÎÎÎ°è¤Ë¾¡¼ê¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤Ë¤â¾¡¼ê¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¶Â§¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ë»þ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾µÂú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤¬¡ÖYES¡×¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¡ÖNO¡×¤Ê¤é¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£YES¤«NO¤«¤ÏÁê¼ê¤ËÁª¤Ö¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤òÌµ»ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¿Í¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¹¤¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÎ°è¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖNO¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Éô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¾å»Ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤¿´Ø¤ï¤êÊý¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÉô²¼¤¬È¿±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬·èÎö¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¦¥ó¥À¥ê¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿´Ø¤ï¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Éô²¼¤Î´¶¾ð¡¦¹Í¤¨¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«Ê¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢·òÁ´¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¾åÃ«¼ÂÎé ¡§ °å³ØÇî»Î¡Ë