富士紡ホールディングス<3104.T>に注目したい。同社の第１四半期（４～６月）の連結営業利益は前年同期比２５．１％増の１９億３５００万円だった。研磨材事業では、超精密加工用研磨材の半導体デバイス用途（ＣＭＰ）が好調で、生成ＡＩの普及による広帯域メモリー（ＨＢＭ）向けなどの受注が増加している。化学工業品事業も堅調だ。２６年３月期の同利益は前期比８．１％増の７０億円と９期ぶりに最高益を更新する見込みだが、市場では７５億円近辺への増額修正も期待されている。



業績好調が評価され、株価は１０月に入り１９９２年以来、約３３年ぶりに７０００円台を回復したが、半導体関連需要の拡大に乗る格好で一段の上昇が期待できる。足もとの一服場面は格好の買い場であり、先行き８０００円台での活躍が見込めそうだ。（地和）



出所：MINKABU PRESS