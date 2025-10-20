「白内障手術」は受けたら二度と再発しないの? 手術の流れや注意点も医師が解説!

高齢化が進むにつれて、白内障を発症する人の数も増加しています。今回は、具体的にどのようにして手術が行われるのか、きくな湯田眼科の湯田先生に教えてもらいました。

監修医師：

湯田 健太郎（きくな湯田眼科）

浜松医科大学医学部医学科卒業、東京大学大学院医学系研究科修了。その後、横浜南共済病院、横浜市立大学附属病院、ハーバード大学医学部などで経験を積む。2021年、神奈川県横浜市に位置する「きくな湯田眼科」の副院長に就任。医学博士。日本眼科学会専門医。日本神経眼科学会、日本眼科手術学会の各会員。横浜市立大学附属病院眼科客員講師、日本大学医学部附属板橋病院眼科兼任講師。

編集部

具体的に、どのようにして手術が行われるのですか？

湯田先生

角膜を2mm前後切開し、超音波を発生する吸引器具を眼の中に挿入します。そして眼の中に水を灌流（かんりゅう／流すこと）しながら混濁した水晶体の中身を吸引し、水晶体の薄い膜の中に眼内レンズを挿入します。手術は局所麻酔で行い、多くの場合入院の必要はありません。

編集部

白内障は一度手術を受けたら再発することはないのですか？

湯田先生

眼内レンズは人工のレンズであり、水晶体の濁りは手術で完全に除去します。そのため、加齢に伴って再び白濁することはありません。ただし、なかには後発白内障を発症する人もいます。

編集部

後発白内障とはなんですか？

湯田先生

手術の際には水晶体の薄い膜を残し、そのなかに眼内レンズを入れますが、その薄い膜が濁ってきてしまう場合があるのです。ただしこの濁りはレーザー治療で解消することができ、治療時間も約1分程度で済むので、それほど心配はいりません。

編集部

手術を受けることでどのような効果が得られますか？

湯田先生

白内障によるかすみや眩しさが改善され、視力の回復が期待できます。白内障はゆっくりと進行するため、自分では気づかないうちに発症していることも少なくありません。そのため手術を受けたあと、視界が明るくなることに感動して「もっと早く手術を受ければ良かった」と話す人はとても多く見受けられます。

※この記事はMedical DOCにて＜白内障手術にかかる費用はご存じですか？ 保険適用と自己負担額の実際を解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。