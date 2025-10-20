モロッコがU-20ワールドカップで初優勝！ ザビリの鮮烈FK＆ボレーでアルゼンチンを２−０撃破！
チリで開催されているU-20ワールドカップで、現地10月19日に決勝戦が行なわれた。最多６度の優勝を誇るアルゼンチンと、初のファイナル進出を果たしたモロッコが激突した。
開始７分、モロッコがさっそくレビューをリクエスト。ロングボールに抜け出したザビリが、敵陣ボックス付近で敵GKバルビと接触して倒れる。これはレッドカードではないのか？ 主審は映像で確認後、モロッコ側に直接FKを与え、バルビにはイエローカードを提示する。
レビューは失敗したモロッコだが、直後のFKで先制に成功する。キッカーを務めるのはザビリ。正確にコントロールされた一撃でネットを揺さぶった。
22分には、アルゼンチンに同点のチャンスが訪れる。プレスティアーニがペナルティアーク内で倒されてFKを獲得。だが、カリゾの一撃は惜しくもポストの脇にそれる。
29分にはモロッコが追加点を奪取。自陣でボールを奪い、カウンターを発動。右サイドを抜け出したマンマがクロスを供給すると、ファーで待ち構えるザビリが左足ボレーを叩き込んだ。
ビハインドのアルゼンチンは懸命に反撃も、モロッコの堅守をなかなか崩し切れない。試合はモロッコの２点リードで折り返す。
迎えた後半、アルゼンチンがさらに攻勢を強める。ボールを握り、敵陣に押し込むが、最後の場面で精度を欠く。66分、プレスティアーニのクロスからスビアブレがダイレクトで狙うも、シュートは枠を捉えず。72分、カリゾはFKをまたしても決められない。
その後もアルゼンチンが猛攻を繰り出すも、結局、モロッコの堅牢なディフェンスを攻略できず。最後まで１点が遠かった。
２−０でそのままタイムアップを迎えたモロッコ。グループステージはスペインやブラジル、準決勝ではフランス、そして決勝ではアルゼンチンと、世界の列強国をくだし、初の世界一に輝いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
