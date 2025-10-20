『THE FIRST TAKE』より、あらたな一発撮り企画『HIGHLIGHT』が始動！初回は日本を代表するダンス＆ボーカルグループの、あのメンバー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アーティストの一発撮りを鮮明に届けるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』が、あらたな一発撮り新企画『HIGHLIGHT』を始動することを発表した。

■『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など個人のパフォーマンスにスポットを当てていく新企画

『HIGHLIGHT』では、ダンス、楽器演奏などの様々なジャンルにフォーカス。『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中のひとりなど、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく。

10月21日22時にプレミア公開となる初回に出演するアーティストは、日本を代表するダンス＆ボーカルグループからあるメンバーが登場。

真っ暗な空間のなか浮かび上がるような真っ白いステージに立ち、圧倒的なダンススキルと、観る人を惹きつけるパフォーマンス力、細やかな音取りや圧巻の表現力で、ここだけの特別なダンスパフォーマンスを一発撮りで披露する。

気になるアーティストの詳細は10月21日12時（正午）に解禁予定となっている。

■『HIGHLIGHT』STATEMENT

アーティストには、

底知れない魅力がある。

だからこそ、新しい光を当て、

フォーカスしていく。

圧倒的なパフォーマンスに。

知られていないテクニックに。

グループの中の才能に。

もっとハイライトしたい音楽がある。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/