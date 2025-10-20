なとり、新曲「にわかには信じがたいものです」配信リリース決定！ジャケットアートワーク公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なとりが、10月24日に新曲「にわかには信じがたいものです」を配信リリースすることが決定した。

■「IN_MY_HEAD」に続く約1年ぶりのロックナンバー

本楽曲は2024年にリリースされた「IN_MY_HEAD」に続く、バンドサウンドが特徴の楽曲となっており、なとりとしては約1年ぶりのロックソングのリリースとなる。

なとりがDJを務めるFM802のラジオ番組『MUSIC FREAKS』（毎週日曜22時～）にて曲名が解禁された他、同曲のフルサイズ音源が初オンエアされた。

同日に公開となったジャケットアートワークはイラストレーターのるぅ１mmが担っており、笑顔の裏側に不穏さと狂気が感じられる。

そして、なとりは10月26日の台北公演を皮切りに、バンコク、ソウル、上海、北京の5都市を巡る自身初の海外ツアー『natori ASIA TOUR 2025』の実施を発表している。台北・ソウル公演はすでにチケットがソールドアウトしており、現地からは待望の声が上がっている。

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「にわかには信じがたいものです」

