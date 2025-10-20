20日10時現在の日経平均株価は前週末比1149.64円（2.42％）高の4万8731.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1547、値下がりは49、変わらずは15と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは5銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を1銘柄で160.81円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が151.52円、東エレク <8035>が108.08円、アドテスト <6857>が87.54円、ファナック <6954>が41.41円と続いている。



マイナス寄与トップは良品計画 <7453>で、日経平均を9.09円押し下げ。次いで住友鉱 <5713>が2.66円、ルネサス <6723>が0.49円、ソシオネクス <6526>が0.17円、ＤＯＷＡ <5714>が0.14円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位はその他製品で、以下、サービス、電気機器、情報・通信、証券・商品、銀行と続いている。



※10時0分2秒時点



