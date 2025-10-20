ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東京メトロ千代田線が運転再開、進路の安全確認のため一時全線で運転… 東京メトロ千代田線が運転再開、進路の安全確認のため一時全線で運転見合わせ 東京メトロ千代田線が運転再開、進路の安全確認のため一時全線で運転見合わせ 2025年10月20日 10時3分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京メトロ千代田線は、代々木公園駅での進路の安全確認のため、一時運転を見合わせていたが、午前１１時２分頃に全線で運転を再開した。 東京メトロによると、約２万８０００人に影響した。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 成田空港にストリートピアノ、自閉症のアーティストがデザイン…盲目シンガーの歌と演奏でお披露目 「緊急銃猟」判断の富山市、クマ対策「関係のない部局は一つもない」…入善町では駅伝大会中止 ＪＲ埼京線と湘南新宿ラインが運転再開、大崎駅のポイント不具合で一時全線で運転見合わせ 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, 介護, 配線, 神事, リペア工事, 鎌倉, 金属加工, リハビリ, 思いやり, ネジ