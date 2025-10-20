Æîº»ÎÉ¡ß½Ð¸ý²Æ´õ¡ßµÈÅÄÈþ·î´î¡¢¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡È¯É½Åö»þ21ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢Âè28²ó¾¾ËÜÀ¶Ä¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤ÉÅÄ¼Ë¤Î¹â¹»À¸3¿Í¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¡É¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ø¹»¤Ë¤â²È¤Ë¤âµï¾ì½ê¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ºÝµ¶þ¤È¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëËÑ½¨Èþ¡Ê¤Ü¤¯¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡¿Æî¡Ë¡£Î¦¾åÉô¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÏÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¹¥¤¤ÎÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê¤ä¤°¤Á¡¦¤ß¤ë¤¯¡¿½Ð¸ý¡Ë¡£Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ò¼«¸Ê·ÁÀ®¤Îµò¤ê½ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ð¤Ë¹½¤¨¤¿ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Î´ä·¨¿¿»Ò¡Ê¤¤¤ï¤¯¤Þ¡¦¤Þ¤³¡¿µÈÅÄ¡Ë¡£
¡¡Ì´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ÇËèÆü¤òÝµ¡¹¤È²á¤´¤¹3¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½¡Ö¤¢¤Î¤µ¤¢¡Ä°ì½ï¤Ë¶âÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ËÑ½¨Èþ¤ÎÍ¶¤¤¤«¤é¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤Î¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢²Ý³°³èÆ°¤Î½àÈ÷¤òÃ¸¡¹¤È¿Ê¤á¡¢»¥Â«¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë3¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ý³°³èÆ°¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¿ÍÊª¡¦º´Æ£¡Ê¶â»ÒÂçÃÏ¡Ë¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤ëËÑ½¨Èþ¡¢´ä·¨¤ËÆ±¹¥²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ëÆ£ÌÚ¡Ê±©Â¼¿ÎÀ®¡Ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¤é¤±¤Î¡ÈÉáÄÌ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡É¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹ÈþÎ®¹È¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¾ìÌÌ¤ÎÎ¢¤Ç¤Ò¤½¤à¾ÇÁç¡¦ÅÜ¤ê¡¦´í¤¦¤µ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤ÏÃÏ¹ö¤À¡£¤Ç¤â¤µ¡¢¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¥à¥«¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¡½¡½ËÑ½¨Èþ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÇÁö¤ê½Ð¤¹3¿Í¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ì¤Íè¤òÎÏ¤º¤¯¤ÇÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë3¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¾×·âÅª¤ÇÁÖ²÷¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
