『呪術廻戦0』第2弾特典は「メモリアルブック」復刻版 緒方恵美×花澤香菜、中村悠一×櫻井孝宏らのネタバレあり対談
アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映の入場者プレゼント第2弾が発表された。第2弾は、「劇場版 呪術廻戦 0」公開時に入場者プレゼント第4弾として配布されたA4サイズの「メモリアルブック」の復刻版に決定した。25日より配布される。
【画像】豪華すぎるだろ…花澤香菜、緒方恵美ら呪術声優のお祝いコメント
「緒方恵美 × 花澤香菜」「中村悠一 × 櫻井孝宏」らのネタバレ有り対談や、朴性厚監督の特別インタビューや原画などに加えて、新規4ページを追加した特別ver.となっている。
なお、入場者プレゼントは第3弾まで実施予定。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
