¡¡ÀèÅ·À¤ÎÆð¹üÌµ·ÁÀ®¾É¤Ë¤è¤ê¡¢115cm¤È¤¤¤¦Äã¿ÈÄ¹¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤Á¤Ó¤¿¡É¤³¤È¸åÆ£¿ÎÈþ¤¬¡¢1ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤ÈÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²æ¤¬»Ò¡õÉ×¤È¤Î¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2017Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âSNS¤Ç¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤ÈÇã¤¤Êª¡ÖÌÜÀþ¤¬Æ±¤¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡2025Ç¯10·î18Æü¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¤¥±¥¢¡¡¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç½ª»Ï¤´¤¤²¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿Íè¤è¤¦¤Í¡×¤È¡¢1ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤ÈÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤ÏInstagram¤Ë¤âÆ±¤¸¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÌÜÀþ¤¬Æ±¤¸¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤Á¤Ó¤¿¤µ¤ó¤â ¥Þ¥Þ¤Î´é¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë