舞台「千と千尋の神隠し」ソウル公演オールキャスト決定 新キャスト登場・原作映画版声優の夏木マリも続投
【モデルプレス＝2025/10/20】舞台『千と千尋の神隠し』韓国・ソウル公演（2026年1月7日〜3月22日／芸術の殿堂 オペラハウス）のオールキャストが決定した。
2022年3月に世界初演として帝国劇場にて開幕した舞台『千と千尋の神隠し』。2024年公演は、3月に帝劇で開幕し、4月から6月にかけ国内ツアーを上演、並行してカンパニーが渡英し、4月〜8月にロンドン・コロシアムで上演（135公演）した。
ロンドン公演は、日本人キャストによる日本語での海外上演としては演劇史上最大規模、また東宝株式会社主催公演としても史上初の試みとなり、ウェストエンド最大級となる客席数約2300席を連日満席にし、約30万人を動員。そして2025年は7月〜8月に中国・上海文化広場で公演、連日完売ののち幕を下ろした。
今回の韓国・芸術の殿堂 オペラハウス公演について、千尋役・上白石萌音＆川栄李奈に続き、各役のキャストが決定。原作映画の湯婆婆／銭婆役声優を務めた夏木マリをはじめとして、2022年帝劇初演以来の歴代キャストたちが勢揃い。さらにソウル公演からの新キャストとしてハク役に、「ミュージカル『テニスの王子様』3rd シーズンの主演・越前リョーマ役等で知られる俳優・阿久津仁愛、湯婆婆／銭婆役には多くの映画・ドラマ・舞台で活躍し、近年では舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」のマクゴナガル教授役にも抜擢された高橋ひとみの出演が決定した。（modelpress編集部）
■千尋
上白石萌音
川栄李奈
■ハク
醍醐虎汰朗
増子敦貴（GENIC）
阿久津仁愛
■カオナシ
中川賢
澤村亮
■リン／千尋の母
妃海風
華優希
■釜爺
橋本さとし
宮崎吐夢
■湯婆婆／銭婆
夏木マリ
羽野晶紀
高橋ひとみ
■兄役／千尋の父
村岡哲至
■父役
吉村直
■青蛙
広瀬斗史輝
■頭
五十嵐ゆうや
飯田一徳
■坊
坂口杏奈
市場俊生 伊藤奨 犬飼直紀 大重わたる 桂 芽来 桑原あみ 鈴木伽実 須藤香菜 高雄結女 竹廣隼人 知念紗耶 中上綾女 西宮ゆうき 風花 福島玖宇也 萬谷法英 水野栄治 Miffy 森莉那 森淑乃 保野優奈 山川大智
■Swing
安部 萌 大久保徹哉 大月 侑 乙戸真央 木村 匠 久保田成美 竹内一喜
桜雪陽子（2月4日〜）高橋莉瑚（1月15日〜）
■オルタナティブキャスト（アンダースタディ）
千尋 森莉那
ハク 犬飼直紀
リン／千尋の母 高橋莉瑚（※「高」は正式には「はしごだか」）
釜爺 萬谷法英
湯婆婆／銭婆 桜雪陽子
父役 木 匠
【新キャスト・ハク役：阿久津仁愛】
ハクを演じさせていただくことになりました、阿久津仁愛です。『千と千尋の神隠し』という、多くの方に愛されている作品に関われることが本当に嬉しいです。小さい頃から何度も観てきた作品なので、まさか自分がその世界に入れるなんて夢のようです。キャスト・スタッフのみなさんと一緒に、観てくださる方の心に残る舞台をお届けできるように精一杯頑張ります。
【新キャスト・湯婆婆／銭婆役：高橋ひとみ】
2022年に「千と千尋の神隠し」が公演されると知った時の驚きと興奮とソワソワした気持ちは忘れられません。世界中にファンがいて、ジョン・ケアードさん演出のこの作品に湯婆婆として参加させていただけることは夢のようです。と共に重大な責任も感じます。とてつもなく美しく、少し恐ろしく、でもなぜか覗いてみたくなる不思議な世界で、この魅力的な湯婆婆をどう演じられるか楽しみで仕方ありません。
【原作映画版声優・湯婆婆／銭婆役：夏木マリ】
主人公・千尋の生きる力が舞台いっぱいに広がる「千と千尋の神隠し」映画の世界から飛び出したようなキャラクターたちが、今回は韓国・ソウルのオペラハウスへと旅立ちます。湯婆婆、銭婆も飛んで参ります◆（◆は正しくは温泉の絵文字）私は 2022 年の初演、2024 年のロンドン公演に続き、今回も続投致します。2026 年・韓国公演も、快演を目指して湯屋で奮闘です！どうぞ、どうぞ--湯屋一同、心を合わせてお客様をお迎え申し上げます。
