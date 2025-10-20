「THE FIRST TAKE」から新たな一発撮り企画「HIGHLIGHT」始動 初回はダンス＆ボーカルグループのメンバー登場
【モデルプレス＝2025/10/20】アーティストの一発撮りを鮮明に届けるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」が、新たな一発撮り新企画「HIGHLIGHT」を始動することを発表した。
【写真】ミセス、人気女性グループと特別パフォーマンス
「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。10月21日22時にプレミア公開となる初回に出演するアーティストは、日本を代表するダンス＆ボーカルグループからあるメンバーが登場。真っ暗な空間のなか浮かび上がるような真っ白いステージに立ち、圧倒的なダンススキルと、観る人を惹きつけるパフォーマンス力、細やかな音取りや圧巻の表現力で、ここだけの特別なダンスパフォーマンスを一発撮りで披露する。
なお、アーティストの詳細は10月21日正午に解禁予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス、人気女性グループと特別パフォーマンス
◆新企画「HIGHLIGHT」始動
「HIGHLIGHT」は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、「THE FIRST TAKE」本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中の1人などその人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく新企画。10月21日22時にプレミア公開となる初回に出演するアーティストは、日本を代表するダンス＆ボーカルグループからあるメンバーが登場。真っ暗な空間のなか浮かび上がるような真っ白いステージに立ち、圧倒的なダンススキルと、観る人を惹きつけるパフォーマンス力、細やかな音取りや圧巻の表現力で、ここだけの特別なダンスパフォーマンスを一発撮りで披露する。
なお、アーティストの詳細は10月21日正午に解禁予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】