黒よりネイビーより“この色”！【ZARA】1枚で即こなれる！「ブラウンワンピ」

黒やネイビーより柔らかい雰囲気をまとえて、上品に秋ムードを演出してくれる“ブラウン”。今季のトレンドカラーとしても注目されており、コーデに取り入れるだけで鮮度アップが狙えます。この秋周りと差をつけたい大人女性には、【ZARA（ザラ）】から登場したワンピースがおすすめ。ギャザーディテールやベルト付きデザインなど、1枚で主役になりそうなワンピースをピックアップしました。

一癖あるデザインが光るギャザー入りワンピ

【ZARA】「ギャザーミディ丈ワンピース」\6,590（税込）

たっぷりとギャザーを施したフェミニンなデザインのワンピース。こっくりとしたブラウンだから派手になりすぎず、大人世代もトライしやすそう。一癖あるアシンメトリーヘムも、コーデのワンポイントに。ストンと落ちるシルエットが美しく、1枚でこなれ見えが狙えます。シンプルなクルーネックのワンピースなので、ジャケットとのレイヤードスタイルもおすすめ。

1枚でエレガントに決まるベルト付きワンピース

【ZARA】「プリーツミディワンピース ベルト付き」\5,990（税込・セール価格）

今シーズンのトレンド、ベルテッドシルエットを採用したワンピース。ウエストマークによるメリハリのあるシルエットが、エレガントで女性らしいムードを漂わせます。縦ラインが強調されるプリーツディテールも、上品見えをサポート。こっくりとした秋らしいブラウンにホワイトのパイピングがアクセントになり、1枚でサマ見えが狙えそう。

