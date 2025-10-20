雪景色や新蕎麦、スキーをお得に楽しむ！猪苗代観光協会 宿泊割引クーポン「いなわしろ宿泊割！」秋・冬キャンペーン

一般社団法人 猪苗代観光協会は、猪苗代町内の対象宿泊施設で利用できる宿泊割引クーポン「いなわしろ宿泊割！」の秋・冬キャンペーンを開始します。

楽天トラベル限定で、最大5,000円の宿泊割引が提供されます。

クーポン配布は、2025年10月20日(月)10:00よりスタートです☆

旅行需要が本格化する年末年始(12月27日〜1月3日)を避け、秋の行楽シーズン終盤から初冬・年越し前にかけての旅行をお得に楽しめるクーポンです。

観光消費を喚起し、地域経済に安定的な波及効果をもたらすことを目的としています。

「いなわしろ宿泊割！」クーポン概要(秋・冬キャンペーン)

予約対象期間：2025年10月20日(月)10:00〜2026年1月16日(金)9:59

宿泊対象期間：2025年11月4日(火)〜2026年1月31日(土)チェックアウト

宿泊除外期間：2025年12月27日〜2026年1月3日、2026年1月10日〜1月11日チェックイン

対象宿泊施設：猪苗代町内のホテル、旅館、ペンション、コテージなど計46施設

このクーポンは、楽天トラベルからの予約時のみ利用できる電子クーポン形式で発行されます。

誰でも簡単に取得・利用できる点が特徴です。

発行される券種は以下の3種類です。

＜5,000円割引＞

最低利用金額(税込)：40,000円

利用条件：1予約(1室)大人2名以上

＜4,000円割引＞

最低利用金額(税込)：32,000円

利用条件：1予約(1室)大人2名以上

＜1,500円割引＞

最低利用金額(税込)：12,000円

利用条件：1予約(1室)大人1名以上

“お得に猪苗代” 秋から冬にかけての「特別な体験」

会津磐梯山と猪苗代湖に囲まれた猪苗代エリアは、紅葉の終わりから雪化粧へと移り変わる季節が特に魅力です。

本キャンペーンでは、観光客に「特別な体験」を提供し、地域経済の活性化を目指します。

磐梯山系の麓に点在する温泉旅館やペンションで、美しい雪景色を眺めながらゆったりと寛ぐ温泉旅が楽しめます☆

また、11月からは香り豊かな新蕎麦が楽しめる時期です。

現在実施中の50％プレミア付クーポン「猪イート」を利用すれば、町内の飲食店でお得に食を満喫できます。

11月・12月上旬は、落ち着いた環境で地元食材を堪能したり、野口英世記念館などの文化施設を巡る「知的な旅」もおすすめ。

町内各所にある個性豊かなウォールアートを巡る、新しいアート散策も楽しめます！

