患者と医療機関双方の負担を軽減！ナップ賃貸保証とみずほ銀行 「入院医療費保証サービス『ナップメディカル』」販売に関する業務提携

ナップ賃貸保証とみずほ銀行 「入院医療費保証サービス『ナップメディカル』」販売に関する業務提携

ナップ賃貸保証とみずほ銀行が、入院医療費保証サービス『ナップメディカル』の販売に関して業務提携に合意しました。

今後は、みずほ銀行が全国の取引先医療機関に対して『ナップメディカル』の導入を提案し、ナップ賃貸保証が当該医療機関にサービスを提供する体制となります。

両社はこの提携を通じて、患者・医療機関双方にとって安心かつ円滑な医療提供体制の構築を支援し、持続可能な医療インフラの整備に貢献していくとしています。

入院医療費保証サービス『ナップメディカル』

公式サイト： https://www.nap-medical.com/

『ナップメディカル』は、入院時に求められる連帯保証人や入院費の一括払いといった、患者やその家族の負担を軽減する新しい保証サービスです。

患者にとっては、連帯保証人を探す手間やストレスが不要になるメリットがあります。

さらに、必要に応じて分割払いの相談も可能になります。

医療機関にとっても、未収金リスクの軽減や、関連する事務作業の大幅な軽減が期待できるサービスです！

入院時の連帯保証人や費用負担の不安を解消する、新しい保証サービス。

みずほ銀行との提携により、導入する医療機関が全国に広がりそうです。

ナップ賃貸保証とみずほ銀行による「入院医療費保証サービス『ナップメディカル』」業務提携の紹介でした。

