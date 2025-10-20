女優・長澤まさみ（３８）が映画「おーい、応為」（公開中、大森立嗣監督）で時代劇初主演し、江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎の娘を好演している。時代劇初挑戦となった共演のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・郄橋海人（２６）とそろってインタビューに応じ、お互いの俳優としての魅力や、再共演への思いを語り合った。（奥津 友希乃）

しとやかな着物姿の長澤と、スーツ姿の郄橋はそろって取材に応じ、写真撮影ではカメラマンに手を振り「舞台あいさつみたいだね」と笑い合う。インタビューでも終始、柔らかく和やかな空気が２人を包んだ。

長澤は大河ドラマなど時代劇経験はあるものの、主演は初めて。豪胆で自由に江戸を生きた葛飾北斎の娘・応為を快活に演じ「江戸時代に珍しい女性の浮世絵師で、やりたいことを見つけて突き進む力強さに心ひかれました」と愛着を深めた。

郄橋は念願の時代劇初出演で、応為の良き理解者でもある絵師・渓斎英泉を演じ「ずっと出てみたかったので興味津々でしたが、撮影で京都に向かう時は“戦に行く”くらいの気概で自分を奮い立たせていました」と初々しさをのぞかせる。

２人は、２１年放送のＴＢＳ系日曜劇場「ドラゴン桜」第２シリーズ以来、約４年ぶりの共演となった。

長澤（以下、長）「ドラマでは先生と生徒の役柄でしたよね。この４年で、ものすごいスピードで、いろいろな経験をされてたくましくなられたんだなと、うれしい気持ちになりました」

郄橋（以下、郄）「本当ですか！？ 時代劇の現場は初めてだったので、内心はドッキドキでした」

ともに絵師を演じるため約１か月間、絵の練習にも励み「筆で繊細な線まで描くのは至難の業だったよね」と互いに顔を見合わせる。

長「でも海人君は絵もお上手で、お芝居もとても堂々とされていた。英泉の色っぽさや飄々（ひょうひょう）としたつかめなさを自然にまとっていて、人間的な哀愁も感じました」

郄「恐縮です…！ 長澤さん演じる応為は色っぽくもあり、少女のような純粋さを感じる瞬間もあって。力強くてかっこよかったです」

劇中には人間味あふれる人物たちが登場する。それだけに、郄橋は「うそをつくのって、すごく難しいなと。人間としての経験値や内面の薄さ、厚さって人にバレますよね」と、先輩俳優たちのスクリーンからにじむ人となりに刺激を受けた。

郄「応為の奥に長澤さんの人間的な魅力をすごく感じたんです。役の奥に俳優の人間性が垣間見えると、より役の魅力がブーストする、みたいな瞬間がいろんなシーンで見られた。何だか『一生懸命生きよう、俺』と思いました」

長澤も、郄橋の言葉に深くうなずき「みんな懸命には生きてると思うの。だけどより、北斎や応為のように自分の好きなことに出会って、深められたら幸せなことですよね」。自身は今年で芸歴２５年を迎えた。

長「私自身、本当の意味で大人になるまですごく時間がかかった。でも何かを知った気になったり、年齢を重ねたりすることが人生の目的じゃない。限りある時間をどう濃密に過ごすか、興味のあることを掘り下げる時間を大切にしたいです」

郄「自分を見つめて深めるってすごく難しくて、大事なことですね。僕も胸に刻んで大人になりたいです」

役者魂が共鳴し合い、早くも再共演を望んだ。

長「郄橋さんの作品におじゃましたいです。ダンスの作品はどうですか？」

郄「うわあ〜！ ダンスの作品はずっとやってみたいんです。長澤さんは今度は生徒役で出てもらって…」

長「いいですね（笑）ダンス、教えてください！」

郄「そんな未来が来るように、頑張ります！」

◆「おーい、応為」 浮世絵師・葛飾北斎（永瀬正敏）の娘・応為（長澤）は、とある絵師に嫁ぐが、絵を見下したことで離縁される。北斎の元に戻った応為、北斎の弟子・渓斎英泉（高橋）とともに浮世絵の才能を開花させていく―。１２２分。

◆長澤 まさみ（ながさわ・まさみ）１９８７年６月３日、静岡県生まれ。３８歳。２０００年、第５回東宝シンデレラオーディショングランプリ。０３年、「ロボコン」で映画初主演。報知映画賞では０４年に助演女優賞、１９年に主演女優賞。主な作品は、映画「ＭＯＴＨＥＲ マザー」「コンフィデンスマンＪＰ」シリーズなど。舞台出演も多数。

◆郄橋 海人（たかはし・かいと）１９９９年４月３日、神奈川県生まれ。２６歳。２０１３年、事務所入所。１８年、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅとして「シンデレラガール」でＣＤデビュー。同年、日本テレビ系「部活、好きじゃなきゃダメですか？」で連ドラ初主演。主な作品は日テレ系「だが、情熱はある」、ＴＢＳ系「ＤＯＰＥ 麻薬取締部特捜課」など。