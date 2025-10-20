『THE FIRST TAKE』、ダンスや楽器演奏などにフォーカスした新シリーズ『HIGHLIGHT』始動 初回に登場するのは!?
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』が、新たな一発撮り企画『HIGHLIGHT』を始動することが発表された。記念すべき第1弾は、21日午後10時にプレミア公開される。
【動画】SKY-HI×STARGLOW「At The Last」一発撮りパフォーマンス
『HIGHLIGHT』は、ダンスや楽器演奏など、さまざまなジャンルにフォーカスし、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれないアーティストの個性や、グループの中でひときわ輝く存在にスポットを当てていく新シリーズ。初回には、日本を代表するダンス＆ボーカルグループのあるメンバーが出演し、特別なダンスパフォーマンスを一発撮りで披露する。アーティストの詳細は、21日正午に解禁予定となっている。
『THE FIRST TAKE』は、2019年11月15日に開設された一発撮りパフォーマンス専門のYouTubeチャンネル。LiSA「紅蓮華」、DISH//「猫」、YOASOBI「夜に駆ける」、Creepy Nuts「Bling‐Bang‐Bang‐Born」など、数々のヒット曲を通じて多くの話題を生み出してきた。登録者数は2024年8月に1000万人を突破し、2025年10月17日時点で1140万人に達している（。
近年は配信専門レーベル『THE FIRST TAKE MUSIC』や、有観客イベント、海外アーティスト参加の『INTERNATIONAL』、縦型動画対応の『FLASH THE FIRST TAKE』など、多様な展開を行っており、今年には香港の地上波音楽番組『CHILL CLUB』とのオーディションプロジェクトも実施。グローバルでの存在感をさらに高めている。
『HIGHLIGHT』は、その新たなチャレンジとして、アーティストの“知られざる輝き”を映し出していく。
【動画】SKY-HI×STARGLOW「At The Last」一発撮りパフォーマンス
『HIGHLIGHT』は、ダンスや楽器演奏など、さまざまなジャンルにフォーカスし、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれないアーティストの個性や、グループの中でひときわ輝く存在にスポットを当てていく新シリーズ。初回には、日本を代表するダンス＆ボーカルグループのあるメンバーが出演し、特別なダンスパフォーマンスを一発撮りで披露する。アーティストの詳細は、21日正午に解禁予定となっている。
近年は配信専門レーベル『THE FIRST TAKE MUSIC』や、有観客イベント、海外アーティスト参加の『INTERNATIONAL』、縦型動画対応の『FLASH THE FIRST TAKE』など、多様な展開を行っており、今年には香港の地上波音楽番組『CHILL CLUB』とのオーディションプロジェクトも実施。グローバルでの存在感をさらに高めている。
『HIGHLIGHT』は、その新たなチャレンジとして、アーティストの“知られざる輝き”を映し出していく。