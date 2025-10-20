“三刀流”豊田ルナ、ビキニでスポーティに 黒水着では大人の色気を放つ テーマは「るんちゃん＝無敵な女の子」
俳優・グラドル・アイドルという“三刀流”で活動する豊田ルナ（23）が、最新デジタル写真集『るんちゃんといっしょ。』を27日に配信開始する。幅広く活躍する豊田にとって、本作はこれまでの活動の集大成ともいえる1冊となっている。
【中面カット】小悪魔！振り向きざまに視線を向ける豊田ルナ
グラビア界での確かな存在感に加え、アイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動中の豊田。俳優としては、日本テレビ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』でメインキャストを務め、映画『シーシュポスたちのまなざし』では初主演を果たすなど、マルチな才能を発揮している。
写真集のテーマは「るんちゃん＝無敵な女の子」。表では愛らしく無邪気な“無敵の笑顔”を、そして裏では小悪魔的な魅力を放つ姿を収めた。ネイビーのビキニではスポーティな躍動感を、ベージュのビキニでは柔らかくしっとりとした表情を披露。さらに黒の水着では、これまでにない大人の色気を漂わせるなど、シーンごとに異なる魅力を見せている。
豊田は、2002年7月17日生まれ。埼玉県出身。『ミスマガジン2019』でグランプリ受賞。俳優としては日テレ公式ショートドラマ『毎日はにかむ僕たちは。』にメインキャストとして出演。映画『シーシュポスたちのまなざし』で、映画初主演を果たす。
