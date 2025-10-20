「走り続けるよ！」SHOW-YA、デビュー40周年ツアーファイナルで“無限”のロック魂を体現
デビュー40周年を迎えたロックバンド・SHOW-YAが、記念ライブツアー『SHOW-YA 40th Anniversary 東名阪ツアー“無限”』のファイナル公演を、19日に東京・EX THEATER ROPPONGIで開催した。
【ライブ写真】女性アーティストによる『NAONのYAON 2025』白熱のステージ
今回のアニバーサリーライブは、ヒットアルバム『Outerlimits』と40周年記念ハードカバーアルバム『無限』を軸に構成。『Outerlimits』は1988年に発表され、60万枚超のセールスを記録したバンド最大のヒットアルバムであり、日本のロック史においても重要な位置づけを持つ一作だ。
ライブは、レッド・ツェッペリンの「移民の歌」をSEにメンバーが登場し、寺田恵子（ボーカル）の「Start your engine！」の一声でスタート。1曲目の「OUT OF LIMITS」から「TROUBLE」「私は嵐」「BAD BOYS」へと、重厚なサウンドと圧倒的なパフォーマンスで会場の熱気を一気に引き上げた。
中盤では、40周年アルバム『無限』からのカバー楽曲群として、「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「プレイバックpart2」「少女A」「雨の慕情」「六本木心中」などが続々と披露され、観客も一緒に歌うシンガロングの高まりが会場を包んだ。これらの楽曲は、寺田の艶やかなボーカルによりハードリメイクされ、リスペクトに満ちた新たな表情を見せた。
トークコーナーでは、ミッタン（ドラム）が『Outerlimits』の制作を振り返り「山中湖で合宿して2週間で取り切ったんです、MIXまで！」と語り、寺田も「SHOW-YAにとって一番売れたし、一番思い入れのある1枚」と想いを明かした。
後半は「戒厳令の街 -CRY FOR THE FREEDOM-」を皮切りに、「Paranoia Paradise」「祈り」「野生の薔薇」のメドレー、「LOOK AT ME」「BATTLE EXPRESS」などでたたみかけるように展開。バンド最大のヒット曲「限界LOVERS」では、観客のボルテージが最高潮に達した。
アンコールでは記念撮影の後、「FAIRY」を披露。sun-go（ギター）とsato（ベース）がポジションチェンジをし、重低音を確実に刻むミッタン、繊細なフレーズを操るキャプテン（ギター）、そして唯一無二の寺田が一体となってパフォーマンスを届けた。
SHOW-YAは、デビュー時と同じように日々練習を重ね、真摯に、ひたむきに音楽と向き合い続けている。寺田はMCで「走り続けるよ！」と宣言したが、40周年は節目ではなく通過点であることを示すような、全力のロックショーとなった。
■セットリスト
M01. OUT OF LIMITS
M02. TROUBLE
M03. 私は嵐
M04. BAD BOYS
M05. 2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-
M06. プレイバックpart2
M07. 少女A
M08. 雨の慕情
M09. 六本木心中
M10. 戒厳令の街 -CRY FOR THE FREEDOM-
M11. メドレー：Paranoia Paradise／祈り／野生の薔薇
M12. LOOK AT ME
M13. BATTLE EXPRESS
M14. 限界LOVERS
En01. FAIRY
【ライブ写真】女性アーティストによる『NAONのYAON 2025』白熱のステージ
今回のアニバーサリーライブは、ヒットアルバム『Outerlimits』と40周年記念ハードカバーアルバム『無限』を軸に構成。『Outerlimits』は1988年に発表され、60万枚超のセールスを記録したバンド最大のヒットアルバムであり、日本のロック史においても重要な位置づけを持つ一作だ。
中盤では、40周年アルバム『無限』からのカバー楽曲群として、「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」「プレイバックpart2」「少女A」「雨の慕情」「六本木心中」などが続々と披露され、観客も一緒に歌うシンガロングの高まりが会場を包んだ。これらの楽曲は、寺田の艶やかなボーカルによりハードリメイクされ、リスペクトに満ちた新たな表情を見せた。
トークコーナーでは、ミッタン（ドラム）が『Outerlimits』の制作を振り返り「山中湖で合宿して2週間で取り切ったんです、MIXまで！」と語り、寺田も「SHOW-YAにとって一番売れたし、一番思い入れのある1枚」と想いを明かした。
後半は「戒厳令の街 -CRY FOR THE FREEDOM-」を皮切りに、「Paranoia Paradise」「祈り」「野生の薔薇」のメドレー、「LOOK AT ME」「BATTLE EXPRESS」などでたたみかけるように展開。バンド最大のヒット曲「限界LOVERS」では、観客のボルテージが最高潮に達した。
アンコールでは記念撮影の後、「FAIRY」を披露。sun-go（ギター）とsato（ベース）がポジションチェンジをし、重低音を確実に刻むミッタン、繊細なフレーズを操るキャプテン（ギター）、そして唯一無二の寺田が一体となってパフォーマンスを届けた。
SHOW-YAは、デビュー時と同じように日々練習を重ね、真摯に、ひたむきに音楽と向き合い続けている。寺田はMCで「走り続けるよ！」と宣言したが、40周年は節目ではなく通過点であることを示すような、全力のロックショーとなった。
■セットリスト
M01. OUT OF LIMITS
M02. TROUBLE
M03. 私は嵐
M04. BAD BOYS
M05. 2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-
M06. プレイバックpart2
M07. 少女A
M08. 雨の慕情
M09. 六本木心中
M10. 戒厳令の街 -CRY FOR THE FREEDOM-
M11. メドレー：Paranoia Paradise／祈り／野生の薔薇
M12. LOOK AT ME
M13. BATTLE EXPRESS
M14. 限界LOVERS
En01. FAIRY