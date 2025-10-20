舞台『千と千尋の神隠し』ソウル公演全キャスト テニミュなどの阿久津仁愛＆舞台ハリポタなどの高橋ひとみ初参加【一覧】
舞台『千と千尋の神隠し』韓国・ソウル公演（2026年1月7日〜3月2日、芸術の殿堂 オペラハウス）のオールキャストが20日、発表された。
【写真多数】舞台『千と千尋の神隠し』ソウル公演ポスター 上白石萌音／川栄李奈
同作は、宮崎駿監督（※崎＝たつさき）不朽の名作の舞台版として、2022年3月に東京・帝国劇場で世界初演。国内ツアーのほか、英ロンドン公演を成功させ、今夏には中国・上海公演が連日完売となった。
ソウルでは、千尋役を上白石萌音・川栄李奈が務める。さらに、各役のキャストが決定し、原作映画の湯婆婆／銭婆役声優を務めた夏木マリをはじめとして、帝劇初演以来の歴代キャストたちが勢ぞろいすることになった。
また新キャストとしてハク役に、ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズンの主演・越前リョーマ役などで知られる阿久津仁愛、湯婆婆／銭婆役には舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のマクゴナガル教授役にも抜てきされた高橋ひとみの出演が明らかになった。
来年1月7日〜16日までの公演を対象にした第一次チケット発売が、10月29日より開始。チケットの詳細は後日発表される。
■出演者コメント
新キャスト・ハク役：阿久津仁愛
ハクを演じさせていただくことになりました、阿久津仁愛です。『千と千尋の神隠し』という、多くの方に愛されている作品に関われることが本当に嬉しいです。小さい頃から何度も観てきた作品なので、まさか自分がその世界に入れるなんて夢のようです。キャスト・スタッフのみなさんと一緒に、観てくださる方の心に残る舞台をお届けできるように精一杯頑張ります。
新キャスト・湯婆婆／銭婆役：高橋ひとみ
2022年に『千と千尋の神隠し』が公演されると知った時の驚きと興奮とソワソワした気持ちは忘れられません。世界中にファンがいて、ジョン・ケアードさん演出のこの作品に湯婆婆として参加させていただけることは夢のようです。と共に重大な責任も感じます。とてつもなく美しく、少し恐ろしく、でもなぜか覗いてみたくなる不思議な世界で、この魅力的な湯婆婆をどう演じられるか楽しみで仕方ありません。
原作映画版声優・湯婆婆／銭婆役：夏木マリ
主人公・千尋の生きる力が舞台いっぱいに広がる「千と千尋の神隠し」映画の世界から飛び出したようなキャラクターたちが、今回は韓国・ソウルのオペラハウスへと旅立ちます。湯婆婆、銭婆も飛んで参ります私は2022年の初演、2024年のロンドン公演に続き、今回も続投致します。2026年・韓国公演も、快演を目指して湯屋で奮闘です！どうぞ、どうぞ――湯屋一同、心を合わせてお客様をお迎え申し上げます。
■ソウル公演キャスト（各役 交互出演）
・千尋
上白石萌音
川栄李奈
・ハク
醍醐虎汰朗
増子敦貴（GENIC） 阿久津仁愛
・カオナシ
中川 賢
澤村 亮
・リン／千尋の母
妃海風
華優希
・釜爺
橋本さとし
宮崎吐夢
・湯婆婆／銭婆
夏木マリ
羽野晶紀 高橋ひとみ
・兄役／千尋の父
村岡哲至
・父役
吉村直
・青蛙
広瀬斗史輝
・頭
五十嵐ゆうや
飯田一徳
・坊
坂口杏奈 （※上記黄色は初出演）
市場俊生 伊藤奨 犬飼直紀 大重わたる 桂芽来 桑原あみ 鈴木伽実 須藤香菜 高雄結女 竹廣隼人 知念紗耶 中上綾女 西宮ゆうき 風花 福島玖宇也 萬谷法英 水野栄治 Miffy 森莉那 森淑乃 保野優奈 山川大智
・Swing
安部萌 大久保徹哉 大月侑 乙戸真央 木村匠 久保田成美 竹内一喜 桜雪陽子（2月4日〜） 高橋莉瑚（1月15日〜）
・オルタナティブキャスト （アンダースタディ）
千尋 森莉那
ハク 犬飼直紀
リン／千尋の母 高橋莉瑚（※高＝はしごだか）
釜爺 萬谷法英
湯婆婆／銭婆 桜雪陽子
父役 木村匠
